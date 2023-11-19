11 سجلا للتجارة الإلكترونية يوميا

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت وزارة التجارة خلال عام 4035 سجلا جديدا للتجارة الإلكترونية بمعدل 11 سجلا جديدا يتم إصدارها يوميا وبنمو سنوي بلغ 12% وذلك بعد أن ارتفعت السجلات التجارية القائمة من 32.295 إلى 36.330 بين الربعين الثالث 2022 و2023
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة أن المملكة تسجل نموا سنويا في أنشطة التجارة الإلكترونية تتجاوز 32%، وتعد واحدة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية. أنشطة متعددة
وأظهر أحدث بيانات وزارة التجارة أن الوزارة منحت سجلات تجارية لأنشطة في عدد من القطاعات الواعدة بالتجارة الإلكترونية، حيث بلغت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 2803 سجلا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعة من 1795 وبنسبة نمو 56%، كما سجل نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة نموا بنسبة 12% مرتفعا من 9072 سجلا إلى 8070، وسجل نشاط التقنية المالية نموا بنسبة 21% مرتفعا من 2329 إلى 2831، وسجل نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي نموا مرتفعا من 568 إلى 757، أما نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية فسجل نموا بنسبة 45% مرتفعا من 2084 إلى 3024 سجلا. نشاط التجارة الإلكترونية:
12 % نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث 2023
عدد السجلات التجارية:
الربع الثالث 2022= 32.295
الربع الثالث 2023= 36.330
أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية:
الرياض= 14.497
المنطقة الشرقية= 5.866
مكة المكرمة= 9.275
المدينة المنورة= 1.792
القصيم= 1.222 أبرز الأنشطة في القطاعات الواعدة:
نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية
56 % نمو السجلات القائمة بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 1795
الربع الثالث 2023= 2803
أعلى المناطق:
الرياض= 1613
مكة المكرمة= 622
المنطقة الشرقية= 315
المدينة المنورة= 98
عسير= 42
نشاط التقنية المالية:
21 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 2329
الربع الثالث 2023= 2831
أعلى 5 مناطق:
الرياض= 1707
مكة المكرمة= 588
المنطقة الشرقية= 297
المدينة المنورة= 84
القصيم= 44
نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة:
12 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 8070
الربع الثالث 2023= 9072
أعلى 5 مناطق:
الرياض=5500
مكة المكرمة= 1884
المنطقة الشرقية= 998
المدينة المنورة= 225
القصيم= 151
نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:
33 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 568
الربع الثالث 2023= 757
أعلى 5 مناطق:
الرياض= 404
مكة المكرمة= 190
المنطقة الشرقية= 66
المدينة المنورة= 29
القصيم= 15
نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية:
45 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 2084
الربع الثالث 2023= 3024
أعلى 5 مناطق:
الرياض= 1645
مكة المكرمة= 775
المنطقة الشرقية= 291
المدينة المنورة= 83
القصيم= 61
MENAFN19112023000089011017ID1107455550
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