-->

Monday, 20 November 2023 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


11 سجلا للتجارة الإلكترونية يوميا

11/19/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة التجارة خلال عام 4035 سجلا جديدا للتجارة الإلكترونية بمعدل 11 سجلا جديدا يتم إصدارها يوميا وبنمو سنوي بلغ 12% وذلك بعد أن ارتفعت السجلات التجارية القائمة من 32.295 إلى 36.330 بين الربعين الثالث 2022 و2023
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة أن المملكة تسجل نموا سنويا في أنشطة التجارة الإلكترونية تتجاوز 32%، وتعد واحدة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية.
أنشطة متعددة
وأظهر أحدث بيانات وزارة التجارة أن الوزارة منحت سجلات تجارية لأنشطة في عدد من القطاعات الواعدة بالتجارة الإلكترونية، حيث بلغت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 2803 سجلا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعة من 1795 وبنسبة نمو 56%، كما سجل نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة نموا بنسبة 12% مرتفعا من 9072 سجلا إلى 8070، وسجل نشاط التقنية المالية نموا بنسبة 21% مرتفعا من 2329 إلى 2831، وسجل نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي نموا مرتفعا من 568 إلى 757، أما نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية فسجل نموا بنسبة 45% مرتفعا من 2084 إلى 3024 سجلا.
نشاط التجارة الإلكترونية:
12 % نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث 2023
عدد السجلات التجارية:
الربع الثالث 2022= 32.295
الربع الثالث 2023= 36.330
أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية:
الرياض= 14.497
المنطقة الشرقية= 5.866
مكة المكرمة= 9.275
المدينة المنورة= 1.792
القصيم= 1.222
أبرز الأنشطة في القطاعات الواعدة:
نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية
56 % نمو السجلات القائمة بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 1795
الربع الثالث 2023= 2803
أعلى المناطق:
الرياض= 1613
مكة المكرمة= 622
المنطقة الشرقية= 315
المدينة المنورة= 98
عسير= 42
نشاط التقنية المالية:
21 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 2329
الربع الثالث 2023= 2831
أعلى 5 مناطق:
الرياض= 1707
مكة المكرمة= 588
المنطقة الشرقية= 297
المدينة المنورة= 84
القصيم= 44
نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة:
12 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 8070
الربع الثالث 2023= 9072
أعلى 5 مناطق:
الرياض=5500
مكة المكرمة= 1884
المنطقة الشرقية= 998
المدينة المنورة= 225
القصيم= 151
نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:
33 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 568
الربع الثالث 2023= 757
أعلى 5 مناطق:
الرياض= 404
مكة المكرمة= 190
المنطقة الشرقية= 66
المدينة المنورة= 29
القصيم= 15
نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية:
45 % نمو السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث 2023
الربع الثالث 2022= 2084
الربع الثالث 2023= 3024
أعلى 5 مناطق:
الرياض= 1645
مكة المكرمة= 775
المنطقة الشرقية= 291
المدينة المنورة= 83
القصيم= 61

MENAFN19112023000089011017ID1107455550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث