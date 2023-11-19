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95 صلاحية لمديري التعليم

11/19/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر وزير التعليم، الأحد، 95 صلاحية لمديري التعليم، وذلك في إطار الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والذي سيكون واجب النفاذ اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، وعد الدليل مدير عام التعليم المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الوزارة التعليمية في الإدارة العامة للتعليم، وتسيير أمورها لتحقيق أهدافها، ويرأس التنظيم الإداري لإدارة التعليم العامة، وله ممارسة السلطات والاختصاصات المخولة له نظاما.
السن النظامية
من بين الصلاحيات التي تضمنها الدليل والممنوحة لمديري التعليم، ترشيح مديري التعليم بالمحافظات التابعة لإداراتهم ومساعدي مدير عام التعليم والتوصية بإنهاء تكليفهم والرفع للموافقة، إضافة إلى تكليف مساعدي مديري التعليم بالمحافظات ومديري الإدارات والأقسام والوحدات ومديري مكاتب التعليم، وقبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة فأكثر لشاغلي الوظالف التعليمية والإدارية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون، وكذلك الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
كف اليد
تضمنت الصلاحيات، الموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق عدا جزاء الفصل، وكذلك اعتماد فصل المدارس المشتركة، واقتراح تسمية المدارس المحدثة أو إعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة لذلك، وأخذ الموافقة من الجهة المختصة بالوزارة، والتوصية بافتتاح ونقل وإغلاق مكاتب التعليم، والإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية أو فكرية وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين الفصل بالقضية، وذلك بموجب محضر توضح فيه ملابسات الأمر ويعرض على إدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى اعتماد قرارات العقوبات النظامية في قضايا الغياب للطلبة وفق ما ورد بلائحة تقويم الطالب، وفي قضايا المخالفات السلوكية للطلبة عدا حرمان الطالب المخالف من الدراسة للعام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة، فتؤخذ موافقة وكيل الوزارة للتعليم العام حسب الصلاحيات المخولة له بقواعد السلوك والمواظبة.
إطار تنظيمي
يذكر أن الدليل يهدف إلى تأسيس إطار تنظيمي مبني على أفضل الممارسات في هذا مجال لرسم علاقات اتصال واضحة لمختلف المكونات التنظيمية للوزارة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بفاعلية أكثر وممكنات إدارية أكبر، وذلك من خلال بناء الدليل التنظيمي المتكامل، لتعريف الأهداف والمهام والارتباطات التنظيمية لإدارة التعليم العامة بكافة قطاعاتها الإدارية.

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