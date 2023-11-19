جميل موتورز تُدشن مركز خدمة لعلامة جى أيه سى بتكلفة 18 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريد: دراسة الاستحواذ على وكالة سيارة صينية جديدة العام المقبل
قال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة نفذت أولى مراحل خطتها الاستراتيجية التى وضعتها لانتشار العلامة الجديدة ((جى أيه سى GAC)) الصينية بالسوق المصرية، حيث دشنت مركز خدمة متكامل ((3S)) بمنطقة أبو رواش، باستثمارات بلغت نحو 18 مليون جنيه.
أضاف فى تصريحات لـ ((البورصة))، أن الشركة لديها 3 صالات عرض تابعة لشركة ((جميل موتورز)) حاليًا، وتسعى لافتتاح صالتى عرض للوكالة الصينية ((GAC)) الجديدة بنهاية العام الجارى، الأولى بمحافظة الإسكندرية والثانية بمحافظة القاهرة، بجانب صالات العرض التابعة لشبكة التوزيع المعتمدين لدى الشركة وعددهم 7 موزعين.
ذكر أن لدى الشركة حالياً مركز خدمة بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تواجد 3 مراكز خدمة لدى شبكة الموزعين المعتمدين لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.
أشار إلى أن الشركة قامت بعرض السيارة ((جى إيه سى أمباو)) للتجربة من قبل الجمهور قبل الإطلاق الرسمى للعلامة بالسوق، فى ثلاثة مولات تجارية بداية نوفمبر الجارى، موضحاً أن تلك الخطوة حققت إجمالى حجوزات على السيارة بلغت نحو 580 سيارة خلال أول 15 يوما من الشهر الجارى، وقامت الشركة بتسليم 16 سيارة للعملاء. تسليم 300 سيارة من ((جى أيه سى)) خلال الفترة المتبقية من العام الجارى
لفت إلى أن الشركة تستهدف تسليم ما يقرب من 300 سيارة من علامة ((GAC)) خلال الفترة المتبقية من 2023، على أن يتم تسليم باقى أعداد السيارات والحجوزات الجديدة مع بداية العام المقبل تباعًا.
وعلى مستوى توفير قطع غيار السيارات لدى الشركة للعلامة ((GAC))، أوضح ((مدير عام قطاع المبيعات)) أن الشركة لديها مخزون من قطع الغيار يكفى لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية وسوف يتم توفير المزيد خلال العام المقبل.
وقال ((فايد))، إن الشركة اتخذت خطوات ايجابية نحو تجميع سيارات ((GAC)) محليًا وذلك لتقليل فجوة الاستيراد، تمهيدا لطرحها خلال العام المقبل، موضحًا أن الشركة قامت بدراسة العروض المتقدمة من 3 مصانع تعمل داخل السوق المصرية، ووقع الاختيار على أحد المصانع- لم يذكر أسمه.
أشار إلى أن الشركة تواصلت مع الشركة الأم لاختيار الطرازات التى سوف يتم تجميعها محليًا حيث وقع الاختيار على إنتاج 3 سيارات، الأولى تنتمى لفئة السيارات السيدان، والثانية تنتمى لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات والثالثة سوف يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن مصر سوف تصبح مركزاً إقليمياً للتصدير للدول المجاورة وخاصة أفريقيا حيث تتطلع الشركة الأم لغزو الأسواق الإفريقية والتوسع بها من خلال مصر، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يجذب استثمارات خارجية بالعملة الاجنبية يوفر العديد من فرص العمل للشباب والمهندسين المصريين.
وقال ((مدير عام قطاع المبيعات)) إن شركة ((جميل موتورز)) تدرس خلال الفترة الحالية الاستحواذ على وكالة علامة تجارية صينية آخرى سوف يتم الاعلان عنها حال الانتهاء من الاتفاقيات وتوقيع العقود بين الطرفين، متوقعاً ان يتم ذلك خلال الربع الأخير من 2024.
محمد فريد مع محررة البورصة
وكشفت شركة ((جميل موتورز)) للسيارات نهاية الأسبوع الماضى، عن استحواذها على وكالة جديدة وهى العلامة التجارية ((GAC)) فى مصر، من خلال طرح 4 طرازات كمرحلة أولى من بينها سيارة واحدة تنتمى لفئة السيارات السيدان، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
وقدمت الشركة السيارة ((GAC إمباو)) عبر ثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 960 ألف جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.070 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE S-style)) بسعر 1.140 مليون جنيه.
وحددت الشركة السيارة ((GAC GS4)) والتى تقدم عبر ثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 1.060 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.110 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE )) بسعر 1.160 مليون جنيه.
كما تقدم الشركة السيارة ((GAC GS3)) عبر أربع فئات، الأولى ((GS)) بسعر 990 ألف جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.050 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.110 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((GL)) بسعر 1.200 مليون جنيه.
وقدرت الشركة أسعار السيارة ((GAC إيمكو)) والتى تقدم عبر أربع فئات أيضاً، الأولى ((GS)) بسعر 1.250 جنيه، والفئة الثانية ((GE)) بسعر 1.350 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.450 مليون جنيه.
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