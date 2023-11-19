جميل موتورز تُدشن مركز خدمة لعلامة جى أيه سى بتكلفة 18 مليون جنيه

قال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة نفذت أولى مراحل خطتها الاستراتيجية التى وضعتها لانتشار العلامة الجديدة ((جى أيه سى GAC)) الصينية بالسوق المصرية، حيث دشنت مركز خدمة متكامل ((3S)) بمنطقة أبو رواش، باستثمارات بلغت نحو 18 مليون جنيه.

أضاف فى تصريحات لـ ((البورصة))، أن الشركة لديها 3 صالات عرض تابعة لشركة ((جميل موتورز)) حاليًا، وتسعى لافتتاح صالتى عرض للوكالة الصينية ((GAC)) الجديدة بنهاية العام الجارى، الأولى بمحافظة الإسكندرية والثانية بمحافظة القاهرة، بجانب صالات العرض التابعة لشبكة التوزيع المعتمدين لدى الشركة وعددهم 7 موزعين.

ذكر أن لدى الشركة حالياً مركز خدمة بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تواجد 3 مراكز خدمة لدى شبكة الموزعين المعتمدين لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.

أشار إلى أن الشركة قامت بعرض السيارة ((جى إيه سى أمباو)) للتجربة من قبل الجمهور قبل الإطلاق الرسمى للعلامة بالسوق، فى ثلاثة مولات تجارية بداية نوفمبر الجارى، موضحاً أن تلك الخطوة حققت إجمالى حجوزات على السيارة بلغت نحو 580 سيارة خلال أول 15 يوما من الشهر الجارى، وقامت الشركة بتسليم 16 سيارة للعملاء.

لفت إلى أن الشركة تستهدف تسليم ما يقرب من 300 سيارة من علامة ((GAC)) خلال الفترة المتبقية من 2023، على أن يتم تسليم باقى أعداد السيارات والحجوزات الجديدة مع بداية العام المقبل تباعًا.

وعلى مستوى توفير قطع غيار السيارات لدى الشركة للعلامة ((GAC))، أوضح ((مدير عام قطاع المبيعات)) أن الشركة لديها مخزون من قطع الغيار يكفى لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية وسوف يتم توفير المزيد خلال العام المقبل.

وقال ((فايد))، إن الشركة اتخذت خطوات ايجابية نحو تجميع سيارات ((GAC)) محليًا وذلك لتقليل فجوة الاستيراد، تمهيدا لطرحها خلال العام المقبل، موضحًا أن الشركة قامت بدراسة العروض المتقدمة من 3 مصانع تعمل داخل السوق المصرية، ووقع الاختيار على أحد المصانع- لم يذكر أسمه.

أشار إلى أن الشركة تواصلت مع الشركة الأم لاختيار الطرازات التى سوف يتم تجميعها محليًا حيث وقع الاختيار على إنتاج 3 سيارات، الأولى تنتمى لفئة السيارات السيدان، والثانية تنتمى لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات والثالثة سوف يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن مصر سوف تصبح مركزاً إقليمياً للتصدير للدول المجاورة وخاصة أفريقيا حيث تتطلع الشركة الأم لغزو الأسواق الإفريقية والتوسع بها من خلال مصر، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يجذب استثمارات خارجية بالعملة الاجنبية يوفر العديد من فرص العمل للشباب والمهندسين المصريين.

وقال ((مدير عام قطاع المبيعات)) إن شركة ((جميل موتورز)) تدرس خلال الفترة الحالية الاستحواذ على وكالة علامة تجارية صينية آخرى سوف يتم الاعلان عنها حال الانتهاء من الاتفاقيات وتوقيع العقود بين الطرفين، متوقعاً ان يتم ذلك خلال الربع الأخير من 2024.

وكشفت شركة ((جميل موتورز)) للسيارات نهاية الأسبوع الماضى، عن استحواذها على وكالة جديدة وهى العلامة التجارية ((GAC)) فى مصر، من خلال طرح 4 طرازات كمرحلة أولى من بينها سيارة واحدة تنتمى لفئة السيارات السيدان، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وقدمت الشركة السيارة ((GAC إمباو)) عبر ثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 960 ألف جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.070 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE S-style)) بسعر 1.140 مليون جنيه.

وحددت الشركة السيارة ((GAC GS4)) والتى تقدم عبر ثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 1.060 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.110 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE )) بسعر 1.160 مليون جنيه.

كما تقدم الشركة السيارة ((GAC GS3)) عبر أربع فئات، الأولى ((GS)) بسعر 990 ألف جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.050 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.110 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((GL)) بسعر 1.200 مليون جنيه.

وقدرت الشركة أسعار السيارة ((GAC إيمكو)) والتى تقدم عبر أربع فئات أيضاً، الأولى ((GS)) بسعر 1.250 جنيه، والفئة الثانية ((GE)) بسعر 1.350 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.450 مليون جنيه.