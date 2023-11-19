%89 من الذهب الوارد مع المصريين بالخارج مرَّ عبر ((مطار القاهرة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذ مطار القاهرة على 89% من الذهب الوارد مع العائدين من الخارج بنحو 2867 كيلوجراماً، فيما دخل عبر مطار برج العرب نحو 175.8 كيلو، بحسب بيانات اطلعت عليها ((البورصة)).
ودخل عبر منفذى قسطل وأرقين البريين 119.3 كيلو جرام، فى حين بلغت الكميات التى دخلت من خلال مطارى سوهاج الدولى، والأقصر الدولى، نحو 29.8 كيلو جرام، و8 كيلو جرامات على التوالى.
ودخل عبر مطار شرم الشيخ الدولى 6.5 كيلوجرام، وهى الكميات نفسها التى دخلت عبر مطار أسيوط الدولى.
وارتفعت حصيلة الذهب المعفى من الجمارك والقادم مع العائدين من الخارج إلى نحو 3213 كيلو ذهب خلال 6 أشهر هى مدة الفترة الأولى من قرار إلغاء الجمارك والرسوم الأخرى عن الذهب عدا ضريبة القيمة المضافة.
وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، لمدة 6 أشهر انتهت الشهر الحالى، قبل أن يمدها مجلس الوزراء لفترة مماثلة، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.
ووفقاً لمنصة ((آى صاغة)) ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 475 جنيهاً، وبنسبة 22% منذ بداية حرب إسرائيل على غزة فى 7 أكتوبر الماضى، وهى الفترة التى شهدت أيضاً تدهوراً لسعر الجنيه فى سوق الصرف الموازى.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2625 جنيهاً خلال تعاملات الإثنين، فى حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 1939 دولاراً.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3 آلاف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 نحو 2250 جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب نحو 21 ألف جنيه.
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