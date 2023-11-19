%89 من الذهب الوارد مع المصريين بالخارج مرَّ عبر ((مطار القاهرة))

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ مطار القاهرة على 89% من الذهب الوارد مع العائدين من الخارج بنحو 2867 كيلوجراماً، فيما دخل عبر مطار برج العرب نحو 175.8 كيلو، بحسب بيانات اطلعت عليها ((البورصة)).

ودخل عبر منفذى قسطل وأرقين البريين 119.3 كيلو جرام، فى حين بلغت الكميات التى دخلت من خلال مطارى سوهاج الدولى، والأقصر الدولى، نحو 29.8 كيلو جرام، و8 كيلو جرامات على التوالى.

ودخل عبر مطار شرم الشيخ الدولى 6.5 كيلوجرام، وهى الكميات نفسها التى دخلت عبر مطار أسيوط الدولى.

وارتفعت حصيلة الذهب المعفى من الجمارك والقادم مع العائدين من الخارج إلى نحو 3213 كيلو ذهب خلال 6 أشهر هى مدة الفترة الأولى من قرار إلغاء الجمارك والرسوم الأخرى عن الذهب عدا ضريبة القيمة المضافة.

وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، لمدة 6 أشهر انتهت الشهر الحالى، قبل أن يمدها مجلس الوزراء لفترة مماثلة، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.

ووفقاً لمنصة ((آى صاغة)) ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 475 جنيهاً، وبنسبة 22% منذ بداية حرب إسرائيل على غزة فى 7 أكتوبر الماضى، وهى الفترة التى شهدت أيضاً تدهوراً لسعر الجنيه فى سوق الصرف الموازى.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2625 جنيهاً خلال تعاملات الإثنين، فى حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 1939 دولاراً.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3 آلاف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 نحو 2250 جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب نحو 21 ألف جنيه.