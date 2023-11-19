وزير الاتصالات: الشركات العالمية تركز على إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات العالمية تركز حاليا على إقامة مراكز تعهيد لها في مصر.

وقال وزير الاتصالات – خلال اتصال هاتفي ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع على قناة“صدى البلد” اليوم الأحد – إن الشركات العالمية بدأت ملاحظة تركيز مصر القوي والمستمر على النمو في المهارات والكفاءات الموجودة في السوق، وبدأت تلك الشركات في الاقبال على إقامة مراكز تعهيد لها في مصر.

وأضاف أن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مع مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

وأشار إلى أنه تم البدء في استراتيجية من 2019 للتركيز على بناء القدرات والتدريب، حيث كان يتم تدريب 4000 شخص في السنة في عام 2018 وخلال العام الحالي نستهدف تدريب 400 ألف شخص.

وأوضح أنه تم التركيز منذ بداية 2019 على تدعيم البنية التحتية الرقمية وتقوية الإنترنت الثابت في مصر، وكان ترتيب مصر 40 أفريقيا، وتم استثمار أكثر من 2 مليار دولار وحاليا أصبحت مصر رقم 1 أفريقيا منذ عام 2021.

ولفت الى أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار.

من جهة أخرى، أشار الدكتور عمرو طلعت الى أن تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ولن ينتهي لأن هناك عملية إكساب مهارات جديدة.