وزير الاتصالات: الشركات العالمية تركز على إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات العالمية تركز حاليا على إقامة مراكز تعهيد لها في مصر.
وقال وزير الاتصالات – خلال اتصال هاتفي ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع على قناة“صدى البلد” اليوم الأحد – إن الشركات العالمية بدأت ملاحظة تركيز مصر القوي والمستمر على النمو في المهارات والكفاءات الموجودة في السوق، وبدأت تلك الشركات في الاقبال على إقامة مراكز تعهيد لها في مصر.
وأضاف أن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مع مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.
وأشار إلى أنه تم البدء في استراتيجية من 2019 للتركيز على بناء القدرات والتدريب، حيث كان يتم تدريب 4000 شخص في السنة في عام 2018 وخلال العام الحالي نستهدف تدريب 400 ألف شخص.
وأوضح أنه تم التركيز منذ بداية 2019 على تدعيم البنية التحتية الرقمية وتقوية الإنترنت الثابت في مصر، وكان ترتيب مصر 40 أفريقيا، وتم استثمار أكثر من 2 مليار دولار وحاليا أصبحت مصر رقم 1 أفريقيا منذ عام 2021.
ولفت الى أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار.
من جهة أخرى، أشار الدكتور عمرو طلعت الى أن تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ولن ينتهي لأن هناك عملية إكساب مهارات جديدة.
MENAFN20112023000202011048ID1107455475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.