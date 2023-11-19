غزة وخواء المجتمع الدولي والشرعية الدولية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬ولنبدأ‭ ‬الحكاية‭ ‬بسرد‭ ‬مبسط‭ ‬ولكنه‭ ‬غير‭ ‬ساذج‭:‬

الحكاية‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أعضاء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خاضعة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ (‬إلزامية‭ ‬قراراتها‭) ‬‮«‬لمجلس‭ ‬الأمن‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ (‬خمس‭ ‬دول‭) ‬فقط‭ ‬تمتلك‭ ‬وحدها‭ ‬حق‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬وهي‭ (‬أمريكا،‭ ‬بريطانيا،‭ ‬الصين،‭ ‬روسيا،‭ ‬فرنسا‭) ‬أما‭ ‬‮«‬الجمعية‭ ‬العمومية‮»‬‭ ‬فلا‭ ‬قرار‭ ‬ملزم‭ ‬يخضع‭ ‬لها‭ ‬رغم‭ ‬أنهت‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭!‬

هذه‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬‮«‬عصبة‭ ‬الأمم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬أو‭ ‬خلالها‭! ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬لصالحها‭ ‬بالقنبلة‭ ‬النووية‭ ‬على‭ ‬‮«‬هيروشيما‭ ‬ونجازاكي‮»‬‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬دولة‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وفق‭ ‬مصالحها‭ ‬‮«‬الامبريالية‮»‬‭! ‬وأكثر‭ ‬دولة‭ ‬تستخدم‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يناقض‭ ‬أجندتها‭! ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬دولة‭ ‬أيضًا‭ ‬استخدمت‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الحقوق‭ ‬الشرعية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عامًا‭! ‬وفي‭ ‬المشهد‭ ‬الحالي‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬بالعدوان‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وبأداتها‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭! ‬الذي‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬ككيان‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬الاستعماري‭ ‬1948،‭ ‬هو‭ (‬استثناء‭) ‬كما‭ ‬أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬الدوس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬‮«‬القوانين‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭! ‬واستثناء‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬من‭ ‬همجية‭ ‬ومجازر،‭ ‬وكما‭ ‬تفعل‭ ‬أمريكا‭ ‬نفسها‭ ‬خارج‭ ‬‮«‬الشرعية‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬وكما‭ ‬يفعله‭ ‬الكيان‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬اليوم‭ ‬وبما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬همجية‭ ‬وبربرية‭ ‬يومية،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬ومجلس‭ ‬أمنه‭ (‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬بقواه‭ ‬المتحكمة‭ ‬متواطئ‭ ‬مع‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭)! ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يوقف‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬ومجازره‭ ‬وجرائمه‭!‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬لنصرة‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬غير‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬قرار‭ ‬دولي‭ ‬بيدها‭! ‬وحين‭ ‬تخلىّ‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرسمي‭ ‬ونفضوا‭ ‬أيديهم‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬همجية‭ ‬‮«‬الكيان‮»‬‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬وتأثير،‭! ‬وتخلى‭ ‬أيضًا‭ (‬محور‭ ‬المقاومة‭) ‬بقيادة‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬حقيقي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ابتكروه‭ ‬سابقًا‭ ‬من‭ ‬مصطلح‭ (‬وحدة‭ ‬الساحات‭) ‬بقيت‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬وحدها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتهجير‭ ‬والمآسي‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬توصف‭ ‬بالكلمات‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يتحدث‭ ‬العرب‭ (‬المستهدفين‭ ‬استعماريًّا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حين‭) ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬فإنهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ (‬وهم‭ ‬أو‭ ‬سراب‭)! ‬لن‭ ‬ينصر‭ ‬قضاياهم‭ ‬أحد،‭ ‬طالما‭ ‬هم‭ ‬متقاعسون‭ ‬عن‭ ‬نُصرة‭ ‬أنفسهم‭! ‬والسبب‭ ‬ونعود‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬الحكاية‭: ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومؤسساتها،‭ ‬وبشكل‭ ‬مخالف‭ ‬للعدالة‭ ‬الدولية‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ (‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭) ‬وهما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يستهدف‭ ‬العالم‭ ‬بالأجندات‭ ‬والمخططات‭ ‬الشيطانية‭! ‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬هاتان‭ ‬الدولتان‭ ‬اللتان‭ ‬تمثلان‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ (‬رأس‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭) ‬وفي‭ ‬إطاره‭ ‬‮«‬المختل‮»‬‭ ‬هل‭ ‬هما‭ ‬مستقلتان؟‭! ‬وهل‭ ‬هما‭ ‬عالم‭ ‬حرّ‭ ‬فعلاً؟‭! ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬شرحه‭ ‬مرارًا‭ ‬يقول‭ (‬لا‭)! ‬لأنهما‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬أخطبوطية‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬وبقية‭ ‬العالم،‭ ‬محكومين‭ ‬بما‭ ‬يُسمى‭ ‬بـ‭ (‬النخبة‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬الحكومة‭ ‬الدولية‭) ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬العوائل‭ ‬فاحشة‭ ‬الثراء‭! ‬وتتحكم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والمال‭ (‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭) ‬وتتحكم‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬والأمريكي‭ ‬وتوابعهما‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬وتتحكم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ (‬المخترقة‭ ‬والمجندة‭) ‬لتنفيذ‭ ‬أجندة‭ ‬تلك‭ (‬النخبة‭ ‬العالمية‭)! ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رأس‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الراهن،‭ ‬فإن‭ ‬المجتمع‭ (‬الصناعي‭ - ‬العسكري‭) ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬أمريكا‭ ‬ومصالحها‭ ‬ومصالح‭ ‬‮«‬الكارتلات‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭! ‬مثلما‭ ‬يدير‭ ‬التوجهات‭ ‬السياسية‭ ‬والمالية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والبحثية‭ ‬لتصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬هيمنته‭ ‬أي‭ ‬هيمنة‭ (‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭)!‬

هكذا‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬الدولي،‭ ‬وكل‭ ‬الديكور‭ ‬التابع،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حقيقته‭ (‬مفرغ‭ ‬من‭ ‬داخله‭)! ‬و‭(‬رهن‭ ‬الاستخدام‭) ‬لخدمة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الكبرى‭ ‬لتلك‭ (‬النخبة‭ ‬الدولية‭ ‬الملثمة‭ ‬والمتحكمة‭) ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والأزمات،‭ ‬بل‭ ‬والكوارث‭ ‬الدولية‭ ‬البيولوجية‭ ‬والبيئية‭ ‬والأوبئة‭ ‬وغيرها‭!‬

الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمخطط‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭! ‬استطاعت‭ ‬أن‭ (‬تكشف‭ ‬كل‭ ‬الخواء‭ ‬والخلل‭ ‬والزيف‭) ‬الذي‭ ‬يسري‭ ‬في‭ ‬العروق‭ ‬الجافة‭ ‬لهذا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬انكشف‭ ‬مؤخرًا‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬خواؤه‭ ‬الكامل‭ ‬وارتهانه‭ ‬للأجندات‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الغربية‭! ‬وكشفت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬يمارس‭ (‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مناف‭ ‬للأسس‭ ‬النظرية‭ ‬السياسية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭) ‬فإنه‭ ‬فضح‭ ‬تمامًا‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وزيفه‭ ‬والخديعة‭ ‬فيه‭! ‬ولتدرك‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يرعى‭ ‬الوحشية‭ ‬القاتلة‭ ‬والهمجية‭ ‬والإرهاب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬هي‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والغرب‭ ‬الاستعماري‭)! ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬حقيقي‭ ‬لأية‭ ‬‮«‬شرعية‭ ‬دولية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬قوانين‭ ‬دولية‭ ‬أو‭ ‬مبادئ‭ ‬أخلاقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬حاكمة،‭ ‬إلا‭ ‬حسب‭ ‬مصالح‭ (‬المتحكمين‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ (‬الخاوي‭) ‬وعبر‭ ‬القوة‭ ‬الطائشة‭!‬

{ ‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬ويراه‭ ‬العالم‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهرين،‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭! ‬إنها‭ ‬وحشية‭ ‬خارج‭ ‬الوصف‭ ‬والخيال،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬مرارًا‭ (‬النازية‭ ‬الفاشية‭) ‬لتفوق‭ ‬الصهيونية‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الهمجية‭ ‬والبربرية‭! ‬وآخر‭ ‬منتجات‭ ‬تلك‭ ‬الهمجية‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭ ‬تحديدًا،‭ ‬وفي‭ ‬قصف‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬الفاخورة‮»‬‭ ‬والنازحين‭ ‬إليها‭ ‬نيام‭!‬

ليتجلى‭ ‬المشهد‭ ‬عن‭ ‬فيديوهات‭ ‬مصورة‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬خارج‭ ‬ما‭ ‬يستوعبه‭ ‬أي‭ ‬عقل‭ ‬أو‭ ‬يحتمله‭ ‬أي‭ ‬قلب‭ ‬إنساني‭! ‬فيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ (‬أداة‭ ‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬الكبرى‭) ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬توقف‭ (‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬النار‭) ‬عبر‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استخدمته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مرات‭!‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬السردية‭ ‬الكاذبة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ (‬عن‭ ‬عمد‭) ‬وتمنع‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬بالحجم‭ ‬المطلوب‭ ‬وإدخال‭ ‬الوقود،‭ ‬وحيث‭ ‬المرضى‭ ‬والخدج‭ ‬ماتوا‭ ‬جميعًا،‭ ‬والآن‭ ‬تنتظر‭ ‬مع‭ ‬كيانها‭ ‬اللقيط،‭ ‬موت‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬كلهم‭! ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬خانع‭ ‬تمامًا‭!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تتحكم‭ ‬فيه‭ ‬دولة‭ ‬هي‭ ‬رأس‭ ‬الإرهاب‭ ‬العالمي‭ ‬آن‭ ‬للنظام‭ ‬الذي‭ ‬يتحكم‭ ‬فيه‭ ‬وفي‭ ‬دوله‭ ‬وفي‭ ‬شعوبه‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬تمامًا،‭ ‬وأن‭ ‬يموت‭ ‬في‭ ‬النهاية‭! ‬فقد‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ (‬حوّل‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬إلى‭ ‬الخواء‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والإنساني‭) ‬فيما‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يتفرّج‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬مرآة‭ ‬غزة‭ ‬فلا‭ ‬يجد‭ ‬أحدًا‭!‬

ويتفرج‭ ‬على‭ ‬‮«‬الشرعية‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬فيراها‭ ‬سرابًا‭ ‬وخواءً‭! ‬تلك‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تبخرت‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬أسِرّة‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وتحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬والركام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أشلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬والُرضع،‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬قتلهم،‭ ‬ويتم‭ ‬قتل‭ ‬كل‭ ‬المدنيين‭ ‬معهم‭ ‬كل‭ ‬لحظة،‭ ‬في‭ ‬مجازر‭ ‬ومحارق‭ ‬لم‭ ‬يرَ‭ ‬لها‭ ‬العالم‭ ‬مثيلا‭!‬

إنه‭ ‬السقوط‭ ‬المدّوي‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والنظام‭ ‬الدولي‭! ‬فكلُّه‭ ‬خواء‭!‬