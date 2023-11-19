كوريا الشمالية تنتقد صفقة أمريكية محتملة لبيع صواريخ لليابان وكوريا الجنوبية



ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية نددت اليوم الاثنين بما تردد عن صفقة أمريكية محتملة لبيع صواريخ لليابان وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها عمل خطير يزيد التوتر في المنطقة ويؤدي إلى سباق تسلح جديد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بيونجيانج ستعزز إجراءات الردع والرد على عدم الاستقرار في المنطقة، والذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها تسببت فيه.

وتعتزم اليابان شراء 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة، في إطار أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل في صفقة قيمتها 2.35 مليار دولار.

كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا موافقتها على احتمال بيع صواريخ سايدويندر وصواريخ ستاندرد ميسيل 6 الاعتراضية لكوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الشمالية في بيان "نحذر من أنه كلما زادت أرباح الولايات المتحدة من المبيعات العشوائية للأسلحة، كلما كان عليها أن تدفع ثمن أزمة الأمن".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي للتجسس. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك أمس الأحد إن عملية الإطلاق قد تتم هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان "نحذر كوريا الشمالية بشدة من أن تواجه بشكل مباشر واقعية المجتمع الدولي الذي يدين بشدة أنشطتها غير المشروعة بصوت واحد، ونطالبها بأن تعلق على الفور خطة إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري والتي هي قيد الإعداد الآن".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن إطلاق القمر الصناعي سيكون بمثابة استفزاز وانتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقالت بيونجيانج إنها ستُظهر "المزيد من قدرات الرد الهجومية والساحقة"، مشيرة إلى ما أسمته "التهديدات العسكرية" من الولايات المتحدة وحلفائها.

ودعا مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية إلى عقد اجتماع اليوم الاثنين، وقال إنه سيعزز استعداد الجيش للرد الفوري على "أي استفزاز" من جانب الشمال.





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