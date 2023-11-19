صحيفة بريطانية: تحركات سرية لإعادة سام ألتمان إلى منصبه في أوبن إيه آي

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن مستثمرين في شركة أوبن إيه آي " OpenAI" يعملون في الوقت الحالي على "التخلص من مجلس الإدارة، وإعادة سام ألتمان إلى منصبه رئيسا تنفيذيا"، للشركة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، قد أعلنت الجمعة، رحيل الشريك المؤسس لها، سام ألتمان، لأن مجلس الإدارة "أكد أنه لم يكن صريحا دوما في تواصله".



وذكرت الشركة عبر منشور في مدونتها، أن "مجلس الإدارة لم يعد يثق بقدرته على مواصلة قيادة أوبن إيه آي".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن مديرة قسم التكنولوجيا لدى الشركة، ميرا موراتي، ستستلم بشكل فوري منصب رئيس تنفيذي مؤقت، بدل ألتمان.



وشارك ألتمان في تأسيس "أوبن إيه آي" قبل 8 سنوات، وكان يعتبر رائدا ومحركا لثورة الذكاء الاصطناعي، وفق تعبير "وول ستريت جورنال".



وبحسب "فاينانشال تايمز"، فإن "مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك مايكروسوفت وشركات رأس المال الاستثماري البارزة، إلى جانب الموظفين في الشركة، يستكشفون خيارات لحل أزمة إقالة ألتمان"، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وتتضمن هذه الخيارات "التخلص من مجلس إدارة المنظمة غير الربحية التي تشرف على OpenAI، وإعادة تثبيت ألتمان وشريكه المؤسس للشركة، غريغ بروكمان".

وقال أحد الأشخاص المشاركين بجهود إعادة الرئيس المقال: "منذ لحظة إقالة ألتمان، بدأت مسألة إعادته، إذ أن كبار المستثمرين في الشركة، بما في ذلك ثرايف كابيتال (Thrive Capital) و تايغر غلوبال (Tiger Global) وسيكويا (Sequoia Capital)، كانوا على اتصال مع مايكروسوفت وألتمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، لاستكشاف الخطوات التالية المحتملة".

أحد الأشخاص، وهو مستثمر رائد في OpenAI، واثق من أن "بإمكانه التخلص من مجلس الإدارة وإعادة ألتمان وبروكمان إلى منصبيهما، قبل انتهاء عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف المصدر أن "المستثمرين يأملون في أن يعود ألتمان إلى الشركة التي كانت محور حياته، مع بقاء ميرا موراتي".

من جانبه، قال فينود خوسلا، أحد الداعمين الأوائل لمشروع "أوبن إيه آي"، مساء السبت، إنه "يريد رؤية ألتمان مرة أخرى في الشركة"، مضيفا: "لكني سأدعمه في أي خطوات قد يتخذها في المستقبل".

وامتنعت مايكروسوفت وثرايف كابيتال وتايغر غلوبال وسيكويا عن التعليق، كما لم يتسن الوصول إلى "أوبن إيه آي"على الفور للتعليق، وفق الصحيفة البريطانية.