زلزال قوي يضرب أوموري شرقي اليابان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة أوموري ومقاطعات أخرى في حوالي الساعة 6:01 صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (2101 الأحد بتوقيت جرينتش.
ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال. وكان مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري، وعلى عمق نحو 50 كيلومترا .
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