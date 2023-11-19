زلزال قوي يضرب أوموري شرقي اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة أوموري ومقاطعات أخرى في حوالي الساعة 6:01 صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (2101 الأحد بتوقيت جرينتش.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال. وكان مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري، وعلى عمق نحو 50 كيلومترا .



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