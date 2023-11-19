-->

Monday, 20 November 2023 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال قوي يضرب أوموري شرقي اليابان

11/19/2023 9:19:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة أوموري ومقاطعات أخرى في حوالي الساعة 6:01 صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (2101 الأحد بتوقيت جرينتش.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال. وكان مركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري، وعلى عمق نحو 50 كيلومترا .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19112023000110011019ID1107455404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث