اسرائيل تستهدف المستشفى الإندونيسي بالرصاص الحي والقذائف المدفعية

استهدفت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف المدفعية محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزل عائلة الحسنات بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بشكل متواصل مناطق مختلفة من شمال القطاع.

وكانت الطائرات الإسرائيلية

قصفت منزلا في سوق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

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