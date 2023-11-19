هل صداقات الموظف من شأن أرباب الأعمال؟

كيف تصنف علاقتك بزميلك؟ نشرت ((آي تي في)) هذا السؤال عند تحديثها لسياستها بشأن العلاقات بمكان العمل الشهر الماضي. وطلبت الشبكة التلفزيونية إلى طاقم العمل لديها الكشف ليس فقط عن العلاقات العاطفية والأسرية، بل أيضاً كل العلاقات الأخرى، مثل زملاء السكن، أو الصداقات المقربة، أو مجرد الصداقات. وأعرب معلقون عن فزعهم من هذا، وشجبوه، باعتباره حظراً لصداقات العمل، مما يستحضر عالماً سيئاً ومريراً لأصحاب الياقات البيضاء.

ستكون سياسة كهذه تحظر الصداقات وبالاً على العمل. وقال أكثر من نصف الموظفين الذين استطلعت جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة آراءهم هذا العام، إن لديهم زميلاً يعتبرونه صديقاً مقرباً، فأصدقاء العمل يعززون الاندماج والإنتاجية. وبحسب ((غالوب))، أصبحت الصداقة مهمة بدرجة متزايدة للموظفين منذ الجائحة. وذكرت شركة الاستطلاعات أن الصديق المقرب يعزز ((احتمالية توصية الموظفين بمكان عملهم))، وأيضاً ((رضاهم عن مكان العمل بوجه عام)).

ولن تكون تجربة بيئة العمل المختلطة أفضل سوى في وجود صديق، فهو حافز أقوى لحث الموظف على العمل مقارنة بشطيرة مجانية أو اجتماع ما.

ومع ذلك، فالأمر ليس حظراً للصداقات، وإنما محاولة لإضفاء مزيد من الشفافية على الروابط بين الموظفين، ومسعى من ((آي تي في)) لاتخاذ إجراءات لحماية الموظفين، بعد رحيل المذيع، فيليب شوفيلد، إثر كذبه بشأن علاقة ((غير حكيمة، لكن ليست غير قانونية)) ربطته بزميلة تصغره في السن.

وذكرت سارة هينشوز، شريكة التوظيف لدى مكتب ألين آند أوفيري للمحاماة، أن السياسات المتعلقة بالصداقات ليست شائعة الاستخدام، موضحة مع ذلك أنه ((من العادي أن نطلب من موظفينا الكشف عن تضارب محتمل للمصالح، إذا ما وجد، فيما يتعلق بنواح مثل توظيف عاملين جدد أو عند القيام بمشتريات)). وعدم الكشف عن مثل هذه العلاقات قد يسفر في نهاية الأمر عن حالة من عدم الثقة، مثلما حدث عندما تلوثت سمعة الحكومة البريطانية جراء اتهامات بالمحاباة في منحها للعقود، إبان الجائحة في إحدى المناقصة الغامضة غير الشفافة.

وتطلب مؤسسات القطاع العام، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والجامعات والمجالس، الكشف عن الصداقات داخل فرق العمل. وتنص سياسة صندوق مؤسسة ((تيز وإيسك ووير فاليز)) على: ((إذا كنت على صلة وثيقة أو لديك علاقة شخصية وثيقة بموظف آخر تعمل معه بشكل مباشر أو منتظم، يتحتم عليك ضمان معرفة مديرك بذلك. أما إذا كان الشخص الذي تربطك به صلة قرابة أو لديك علاقة شخصية وثيقة معه هو مديرك، إذن فأنت بحاجة للتواصل مع مديره)).

ومع ذلك، فهناك تحد، ينطوي على الغموض بشأن الصداقات في مكان العمل. وتذهب هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن ((الموظفين متوقع منهم تحديد ما إذا كانت الصداقة تطورت إلى الحد الذي يمكن وصفها عنده بأنها علاقة شخصية وثيقة)).

ولكن ما هي الحدود؟ أهي الذهاب معاً إلى ركن للمشروبات خارج العمل؟ أم قضاء عطلة؟ أم أن تكون عراباً لطفل صديقك المقرب؟ وماذا إن قطعت علاقتك مع صديقك، هل يجب إخطار الإدارة؟ قد تعد نفسك أحد معارف زميلك، بينما يعتبرك هو أكثر من ذلك.

وتزيد وسائل التواصل الاجتماعي من غموض هذه الحدود. وفي هذا السياق، يقول ديفيد دي سوزا، مدير العضوية لدى معهد ((سي آي بي دي)) للموارد البشرية: ((لقد اعتدنا على أناس لديهم 600 صداقة على فيسبوك))، لافتاً إلى أن: ((الأمر يكون مختلفاً عندما يكون لديك 600 شخص بإمكانك مهاتفتهم ليلاً)).

وتعد السياسات بشأن العلاقات العاطفية بمكان العمل أكثر وضوحاً. ويطلب بعض أرباب العمل إلى الموظفين الكشف عن هذه العلاقات، فيما يحظرها آخرون بين كبار المسؤولين التنفيذيين والمرؤوسين. ولفتت بام لوك، مؤسسة ((لوك أسوسيتس غروب))، وهي شركة محاماة واستشارات في مجال التوظيف، إلى أن سياسات الكشف عن العلاقات مصممة لتقليل المعاملة التفضيلية ((عن طريق تغيير التسلسل الإداري أو اتخاذ إجراءات لتغيير أو إزالة مستوى التأثير هذا)).

ويحتمل أن تسهم هذه السياسات أيضاً في الحماية من ردود الأفعال الانتقامية حال انفصال الشريكين. لقد أسفر عدم الكشف عن الصداقات والعلاقات في السنوات الأخيرة عن رحيل عدد من قادة الأعمال، بينهم بيرنارد لوني من ((بريتيش بتروليوم)) النفطية، وجيف زكر من ((سي إن إن)) الإخبارية، وستيف إيستربروك من ((ماكدونالدز)).

ثمة أيضاً قدر من التداخل عندما يتعلق الأمر بالصداقة، خصوصاً فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية، بحسب نانسي روثبارد، أستاذة الإدارة لدى كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، والتي أجرت بحوثاً عن الجانب المظلم من الصداقات في مكان العمل. وفي حين يعتبر الدعم المقدم من الأصدقاء مهماً، فإن نانسي روثبارد، تعتقد أن تبادله ربما يكون ((عامل تشتيت))، كما يصعب للغاية إعطاء ((تقييم قاس لصديق)).

وقد تؤدي الصداقة في مكان العمل إلى صور من المعاملة التفضيلية. وأضافت: ((صداقات العمل يمكن أن ينظر إليها على أنها جماعات وزمر))، ما قد يؤدي إلى شعور بالاستبعاد، وهو شعور مثبط حقاً. ويشدد ديفيد دي سوزا على: ((إنها مشكلة، لكنها لن تحل عن طريق قائمة)). وينتهي الأمر بالمؤسسات إلى أن يتوفر لديها قدر كبير من المعلومات يعطيها وهماً بالسيطرة.

يبدو لي عموماً أن وقت المغادرة هو أفضل اختبار للصداقة. فمن السهل أن تميل لتكوين الصداقات لحاجتك لصديق للتنفيس معه عما يجول بخاطرك، لكن يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما لا تعودا مرتبطين بالروتين ذاته، أو العادات المزعجة، أو القرارات السيئة.