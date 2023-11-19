قرار من وزارة الرياضة السعودية حول تعديل مسمى 3 ملاعب



أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الأحد، تعديل مسمى 3 ملاعب لمدن رياضية.

ويأتي هذا القرار ضمن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفق خطط شاملة، تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية (السعودية 2030).

وكشفت الوزارة

في بيان نشر على حساب الوزارة بمنصة (إكس) أن قائمة الملاعب التي تضمنها التعديل، شملت كلا من ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالرياض، إضافة لملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وطبقا للبيان ، فإن المسمى الجديد للملاعب الثلاثة سيكون: مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية في الرياض، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك أسوةً بالعديد من المدن الرياضية بالمملكة، ومنها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء وفق خطة متكاملة، تعمل عليها وزارة الرياضة -حاليا- لتطوير مختلف المنشآت الرياضية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية، الملعب الرئيس والرديف، ومبنى معسكر الفرق الرياضية وفندقا، وصالة رياضية مغلقة، فضلًا عن مبنى إداري متكامل.

أما مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فتشمل الملعب الرئيس والرديف، وصالة رياضية مغلقة، فضلا عن ملعب تنس أرضي، ومسبح أولمبي، ومبنى إداري متكامل، إضافة إلى مبنى لبيت الشباب.

في المقابل، تشهد مدينة الملك فهد الرياضية إنشاء مرافق رياضية إضافية، تغطي الألعاب المختلفة، لتصبح مدينة رياضية متكاملة.

ويتناغم هذا القرار وفقا للبيان مع الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارة الرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في مختلف مدن ومناطق المملكة، وصولا للأهداف المعلنة في ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027، وبما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية (السعودية 2030).





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