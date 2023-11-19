وفاة مريضة بالسرطان نجحت في محو الملايين من الديون الطبية

توفيت مريضة بالسرطان بعدما نجحت في محو الملايين من الديون الطبية.

وجمعت كيسي ماكنتاير، التي كانت تسكن في نيويورك الأمريكية، ما يكفي من المال لمحو ملايين الدولارات من الديون الطبية من خلال نداء للمساعدة بعد وفاتها، حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس».

وقالت ماكنتاير، لمتابعيها في رسالة نشرها زوجها على منصة «إكس»، إنها رتبت لشراء الديون الطبية للآخرين كوسيلة للاحتفال بحياتها، مضيفةً: «إذا كنت تقرأ هذا فقد توفيت».

وكتب زوج ماكنتاير، أندرو روز جريجوري، البالغ من العمر 38 عاماً: «لقد أحببت كل واحد منكم من كل قلبي»، مضمناً منشوره رابطاً لحملة جمع التبرعات التي بدأت من خلال منظمة RIP Medical Debt غير الربحية.

وسرعان ما تجاوزت الحملة هدفها البالغ 20 ألف دولار، وجمعت نحو 140 ألف دولار بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، أو ما يكفي لشراء نحو 14 مليون دولار من الديون الطبية.

وأوضح غريغوري أن ما دفعه وزوجته إلى تلك الخطوة الإيجابية أن هناك علاجاً جيداً للسرطان لا يستطيع الناس تحمله، مشيراً إلى أنه بدلاً من الحلم بعلاج للسرطان، فكَّرا في مساعدة الأشخاص الذين سحقتهم الديون الطبية.

وقد يتسبب نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في تحمُّل المرضى فواتير كبيرة تدفعهم إلى الديون حتى لو كان لديهم تأمين صحي.

وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر إلى المستشفى أو يحتاجون إلى رعاية منتظمة أو وصفات طبية لمشكلات صحية مزمنة.

ويقدّر تحليل عام 2022 للبيانات الحكومية الصادرة عن مؤسسة KFF غير الربحية أن ما يقرب من 1 من كل 10 بالغين أمريكيين يدينون بما لا يقل عن 250 دولاراً من الديون الطبية، ةهذا العدد الإجمالي البالغ 23 مليون شخص تقريباً يشمل 11 مليوناً يدينون بأكثر من 2000 دولار.

ويؤدي برنامج RIP Medical Debt إلى محو الديون المشتراة من المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين وسوق الديون الثانوية، وهي تشتري حزماً من الديون بملايين الدولارات مقابل ما تقول إنه جزء صغير من القيمة الأصلية.

وتقول المنظمة غير الربحية إن كل دولار يتم التبرع به يشتري نحو 100 دولار من الديون، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وقال المتحدث الرسمي، دانييل ليمبيرت، إن المنظمة لم يكن لديها مطلقاً حملة يخطط فيها شخص ما للبدء بعد وفاته.

وبدأت ماكنتاير، التي كانت ناشرة كتب، علاج سرطان المبيض عام 2019، وقال زوجها إنها أمضت نحو ثلاثة أشهر في المستشفى خلال العام الماضي.

وبدأ الزوجان في بروكلين التخطيط لإقامة حفل تأبينها وحملة شراء الديون، بعدما كادت أن تتوفى في مايو، مستلهمين ذلك من مقطع فيديو تأثرا به.

وقال جريجوري: «كانت كيسي مريضة للغاية في نهاية حياتها، ولم تتمكن من إنهاء كل ما أرادت إنهاءه».

وتابع: «لكنني كنت أعلم أنها تريد القيام بهذا النصب التذكاري واليوبيل الخاص بالديون، لذلك قمت بإعداد ذلك، وفعلت ذلك بالطريقة التي اعتقدت أنها كانت تريدها».