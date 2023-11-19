بسبب الترجمة.. طعام الكلاب في قائمة وجبات ركاب شركة طيران

تسبَّب سوء الترجمة في اشتمال قائمة طعام إحدى شركات الطيران على طعام للكلاب ضمن الوجبات المفترض تقديمها للمسافرين على درجة رجال الأعمال.

وأظهرت صورة، التقطها أحد الركاب، وجرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، قائمة طعام شركة طيران صينية، وقد بدا فيها «طعام الكلاب المستورد مع البامية» بين اختيارات المقبلات التي يتمتع بتناولها المسافرون على متن رحلات الشركة، مثل أطباق لحم البقر والمأكولات البحرية والحساء.

وأوضح موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه من الممكن أن تصبح الترجمات الإنجليزية التي تقدمها شركات الطيران الأجنبية أمراً مؤسفاً، مؤكدةً أن هذا ما حدث بالضبط في تلك الواقعة التي تورطت فيها شركة تشاينا إيسترن، ومقرها في شنغهاي.

وتفاعل رواد التواصل مع الصورة المنشورة على «فيسبوك»، إذ بلغ عدد المتفاعلين نحو ألف شخص، مع مئات التعليقات والمشاركات.

وتساءل أحد الأشخاص ساخراً عما إذا كان ذلك يعني أن شركة الطيران صديقة للحيوانات الأليفة، في حين حذر آخر من عواقب ترجمة «غوغل»، بينما قال أحدهم مازحاً: «لا بد أن يكون هوت دوج».





