وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما

توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر ، أقرب مستشاري جيمي كارتر خلال فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة والعقود الأربعة التي تلتها كعاملين في المجال الإنساني العالمي، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقال مركز كارتر إنها توفيت يوم الأحد بعد إصابتها بالخرف وعانت لعدة أشهر من تدهور صحتها.

واستمر زواج كارتر وقرينته لأكثر من 77 عامًا، وأقاما ما وصفه كلاهما بـ"الشراكة الكاملة". على عكس العديد من السيدات الأوائل السابقات، شاركت روزالين في اجتماعات مجلس الوزراء، وتحدثت علنًا عن القضايا المثيرة للجدل ومثلت زوجها في الرحلات الخارجية.

وكان مساعدو الرئيس كارتر يشيرون إليها أحياناً - سراً - على أنها "الرئيسة المشاركة".

وقال جيمي كارتر لمساعديه خلال سنوات وجودهم في البيت الأبيض، والتي امتدت من عام 1977 إلى عام 1981: "إن روزالين هي أعز أصدقائي... وهي الامتداد المثالي لي، وربما الشخص الأكثر تأثيرًا في حياتي".

كانت روزالين كارتر مخلصة ورحيمة وذكية سياسيًا، وكانت تفتخر بكونها سيدة أولى ناشطة، ولم يشك أحد في تأثيرها من وراء الكواليس. عندما أصبح دورها في التغيير الوزاري الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة معروفا، اضطرت إلى التصريح علنا: "أنا لا أدير الحكومة".

وأصر العديد من مساعدي الرئيس على أن غرائزها السياسية كانت أفضل من غرائز زوجها، وكثيرًا ما كانوا يطلبون دعمها لمشروع ما قبل مناقشته مع الرئيس. إرادتها الحديدية، التي تتناقض مع سلوكها الخجول ظاهريًا ولهجتها الجنوبية الناعمة، ألهمت مراسلي واشنطن بأن يطلقوا عليها اسم "الماغنوليا الفولاذية".

وقال كارتر وقرينته في سنواتهما الأخيرة إن روزالين كانت دائمًا الأكثر سياسية بين الاثنين. بعد الهزيمة الساحقة لجيمي كارتر في عام 1980، كانت هي، وليس الرئيس السابق، هي التي فكرت في العودة غير المعقولة، وبعد سنوات اعترفت بأنها تفتقد حياتها في واشنطن.

وثق بها جيمي كارتر كثيرًا لدرجة أنه في عام 1977، بعد أشهر قليلة من ولايته، أرسلها في مهمة إلى أمريكا اللاتينية لإخبار الحكام المستبدين أنه كان يعني ما قاله بشأن حرمان منتهكي حقوق الإنسان من المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم.