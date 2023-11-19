هجوم جماهيري على محمد صلاح خلال مباراة مصر وسيراليون.. (فيديو)

شهدت مباراة منتخب مصر وسيراليون، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، هجوماً من قبل بعض جماهير سيراليون

في أرضية الملعب على محمد صلاح، نجم الفراعنة.

وقام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، باقتحام أرضية الملعب، من أجل الوصول لمحمد صلاح،

مما دفع لاعبي المنتخب المصري لحماية نجم ليفربول.

واعتدت بعض الجماهير على لاعبي منتخب مصر، من بينهم محمد شريف، في ظل دفاعهم عن محمد صلاح، قبل أن تتدخل قوات الأمن، التي قامت بإخراج الجماهير من الملعب.

وتغلب منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ليبيريا، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستهل منتخب مصر مشواره في المجموعة باكتساح ضيفه منتخب جيبوتي 6 / صفر، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتغلب 2 / صفر على مضيفه منتخب سيراليون،

الأحد في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

وتصدر منتخب (الفراعنة)، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934 و1990 و2018، ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد المنتخب السيراليوني عند نقطة واحدة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا، أصحاب المراكز من الثاني حتى الرابع على الترتيب.

وقال فيتوريا، في مؤتمر صحفي عقب مواجهة سيراليون، إنه رغم أرضية الملعب أمام سيراليون ورحلة السفر المرهقة من القاهرة ،لكن لاعبيه نجحوا في تحقيق فوز ثان بعد الانتصار علي جيبوتي.

واضاف "حققنا مكاسب عديدة من صدارة المجموعة أبرزها الفوز بـ6 نقاط وتسجيل 8 اهداف دون أن يمني مرمانا بهدف".

وأوضح: "الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح خلال المباراة من اقتحام الجماهير أمر غير جيد، ويجب ألا يتكرر هذا المشهد".

وتابع "المنتخب المصري هو النجم وكل اللاعبين أدوا ما عليهم ولدينا طريق صعب ونسعي لتحقيق كل أهدافنا".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جيبوتي، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية الاثنين في الجولة الثانية أيضا، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب بوركينا فاسو، بعد غد الثلاثاء.

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