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قَوْس الرِّفِيْق

11/19/2023 7:22:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وَيْن أزْرَعْ الطِّيْب..؟ مَا حَوْلِيْ وْ لا تُرْبه

قُوْم اذْبَحْ الطِّيْب قَبْل الطِّيْب يِذْبَحْنِيْ

الضَّرْبه اللَّى تِجِيْ مَا بَعْدَهَا ضَرْبه

مِنْ قَوْس كَفّ الرِّفِيْق الْمُتْقَنْ الْمَحْنِيْ

يَا شِيْن حَظّ الْغَلا اللَّى جَاتْ فِيْ دَرْبه

وَانَا اللَّى مَا ادْرِيْ بْهَا.. لَوْ هِيْ تْصَبِّحْنِيْ

بِــ (السَّيْف) بِـ (الرُّمْح) بِـ (السِكِّيْن) بِ (الْحَرْبه)

وِالْكِلْمِهْ أقْوَى مِنْ اللَّى قِلْت.. تِجْرَحْنِيْ

أقُوْلَهَا وِالْحَشَا مِتْوَقِّعْ الضَّرْبه

لَوْ كِنْت مِبْطِيْ وْجَرْحِيْ مَا يِبَارِحْنِيْ

آخِذْ وَاخَلِّيْ وَاجَامِلْ وَاتْقِنْ الْهَرْبه

لَوْ كَانْ صَالِيْ سِمُوْم الْقَيْظ يِلْفَحْنِيْ

يَخْطِيْ عَلَيّ الْخِوِيْ فِيْ سَاحَةْ الْغُرْبه

وَاقُوْل انَا اللَّى عَلَيْك أخْطَيْت.. سَامِحْنِيْ..!

مَا وِدِّيْ آزِيْد كُرْبَةْ غِرْبِتِيْ.. كُرْبه

وِالاَّ اجْرَحْ أخْلاقْ مِنْ نَاوِيْ يِصَالِحْنِيْ

هذَا (وْ طَيْر الْغَلا).. لازَالْ فِيْ سِرْبه

يِحْلِفْ بِدِيْنِهْ يِمِيْنِهْ مَا تِصَافِحْنِيْ

أخْطَيْت فِيْ حَقّ نَفْسِيْ وِالْخَطَا شَرْبه

تِحَوِّمْ الْكَبْد.. (لا تَخْطِيْ) وْتِنْصَحْنِيْ

قُوْم إشْهِرْ (السَّيْف) وِ(السِكِّيْن) وِ(الْحَرْبه)

وِ(الْكِلْمِهْ ) اللَّى انْت خَابِرْ كَيْف تِجْرَحْنِيْ

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