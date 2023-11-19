شَيْخ حِكْم وْ شَيْخ عَدْل وْ عِدّ وَافِيْ

مِتْعِبٍ كِلّ الْمِزَايَا مِنْ وِصُوْفه

أسْمِهْ يْكَفِّيْ وْ (فَزَّاعْ) السِّنَافِيْ

حَظّ مِنْ شَافِهْ وْ حَظّ اللَّى يِلُوْفه

مِثِلْ غَيْثٍ يِحْيِيْ الأَرْض الْجِفَافِيْ

تَنْبِتْ الرِّيْضَانْ وَرْدٍ مِنْ كِفُوْفه

يِفْتِخِرْ بِهْ بَحر شِعْرِيْ وِالْقُوَافِيْ

وَاسْعَدْ بْطَارِيْه وَافْرَحْ يَوْم اشُوْفه

وَابْتِسِمْ وَانْسَى الْكِدَرْ وَانْسَى التِّجَافِيْ

مِالضِّمِيْر أغْلِيْه يَا كُبْر مْعَرُوْفه

نَسِلْ شَيْخٍ فِيْ السِّنَيَّاتْ الْعِجَافِيْ

طَوَّعْ الصِّعْبَاتْ مِنْ هَيْبَةْ وِقُوْفه