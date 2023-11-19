(MENAFN
- Al-Bayan)
شَيْخ حِكْم وْ شَيْخ عَدْل وْ عِدّ وَافِيْ
مِتْعِبٍ كِلّ الْمِزَايَا مِنْ وِصُوْفه
أسْمِهْ يْكَفِّيْ وْ (فَزَّاعْ) السِّنَافِيْ
حَظّ مِنْ شَافِهْ وْ حَظّ اللَّى يِلُوْفه
مِثِلْ غَيْثٍ يِحْيِيْ الأَرْض الْجِفَافِيْ
تَنْبِتْ الرِّيْضَانْ وَرْدٍ مِنْ كِفُوْفه
يِفْتِخِرْ بِهْ بَحر شِعْرِيْ وِالْقُوَافِيْ
وَاسْعَدْ بْطَارِيْه وَافْرَحْ يَوْم اشُوْفه
وَابْتِسِمْ وَانْسَى الْكِدَرْ وَانْسَى التِّجَافِيْ
مِالضِّمِيْر أغْلِيْه يَا كُبْر مْعَرُوْفه
نَسِلْ شَيْخٍ فِيْ السِّنَيَّاتْ الْعِجَافِيْ
طَوَّعْ الصِّعْبَاتْ مِنْ هَيْبَةْ وِقُوْفه
MENAFN19112023000110011019ID1107455310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.