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قَنَادِيْل الْعِمِرْ

11/19/2023 7:22:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا مَرْحِبَا بِكْ لَوْ غِيَابِكْ بَرَانِيْ

يَا مَرْحِبَا وِدْمُوْع عَيْنِيْ مَرَاسِيْل

جِيْتِيْ وْفَزَّتْ لِكْ ضِلُوْع وْمَحَانِيْ

تَرْكِضْ لِكْ اشْوَاقِيْ قِصِيْد وْمِوَاوِيْل

مِنْ طَلِّتِكْ طَاحَتْ حِظُوْظ الْغِوَانِيْ

والصِّبْح لاجْل يْشُوْفِكْ إسْتَعْجَلْ اللَّيْل..!

حَتَّى أنَا حَسَّيْتِنِيْ شَخْص ثَانِيْ

مَا عَادْ هَمِّيْ يِسْتِبِيْح الْمِدَاهِيْل

إنْتِيْ قِصِيْدِهْ تِسْتِفِزّ الأغَانِيْ

وِانْتِيْ شِعُوْر تْرُوْح لاجْلِهْ رِجَاجِيْل

عَلَى وِجُوْدِكْ فِيْ الْحَيَاةْ إمْتِنَانِيْ

وَاحْلامِيْ بْقِرْبِكْ تِعِيْش التِّفَاصِيْل

فِيْ غَيْبِتِكْ كِلّ الْمِدِيْنِهْ تَعَانِيْ

وِيْشِيْب قَافْ وْدَمْع فِيْ حَيِّكْ يْسِيْل

وِالْيَا لِفَيْتِيْ رَاقِصَتْك الأمَانِيْ

وَاشْعَلْت لِكْ أيَّامْ عِمْرِيْ قَنَادِيْل

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