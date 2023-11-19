خُوَّةْ شَرَفْ

نَفْس الضِّعِيْف تْوَرِّدِهْ لِلْمِتَاهَاتْ

أهَمّ شَيّ انِّهْ يِحَقِّقْ هَدَفْهَا

يَبْنِيْ عَلاقَاتٍ وْيَهْدِمْ عَلاقَاتْ

وْ مِنْ وَيْن مَا جَتْ مَصْلَحَتْه يْخَطِفْهَا

دَايِمْ عَلاقَاتِهْ لِتَحْقِيْق غَايَاتْ

وْحِنَّا مِثِلْ هَالْعَيِّنَاتْ نْعَرِفْهَا

يَحْسِبْ صِدَاقَتْنَا شِرِيْحَةْ بِيَانَاتْ

مِتَى مَا تَقْضِيْ فَايْدَتْهَا حِذَفْهَا

وْ حِنَّا لَنَا طِبْع وْمِبَادِيْ وْعَادَاتْ

مِنْ دُوْنها كِلّ الظِّرُوْف نْعَسِفْهَا

وْ لَوْ نِلْتِفِتْ فِيْ كِلّ حَاسِدْ وْشَمَّاتْ

دْرُوْبِنَا مَا نُوْصَلْ لْمِنْتِصَفْهَا

نْخَاوِيْ الطَيِّبْ وْنَغْلِيْه بِالذَّاتْ

الْخُوَّهْ اللَّى نِرْتِفِعْ مِنْ شَرَفْهَا

خُوَّةْ عِمِرْ مَا هِيْ بْخُوَّةْ دُوَامَاتْ

نِصْف الطِّرِيْق يْبِيْن لِكْ مِنْعِطَفْهَا

نَمْشِيْ وْ لا نِنْدَمْ عَلَى فَايِتٍ فَاتْ

وِاللَّى تِقَفِّيْ عِنْد رَبِّيْ خَلَفْهَا