جائزة «التنوع» الكبرى تتحدّث الإيطالية وتُبهِر الجمهور

لم يكن يوم الخميس الماضي، متشابهاً مع بقية الأيام، إذ لم يمر عادياً عابراً! كان يوماً فريداً لجميع الفائزين في الدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي كانت بعنوان ((التنوّع))، لقد كانوا مجرّد مشاركين في محاور هذه الدورة، ثم استيقظوا على حقيقة أنهم فائزون، وكانوا حاضرين في ((دبي أوبرا)) لتكريمهم وتسلّم جوائزهم.. والأهم من ذلك معرفة مراكز فوزهم! إذ لم يكن لديهم أدنى فكرة عن ترتيبهم ضمن قائمة الفائزين.

لقد ساعدهم فريق الجائزة على الهدوء واحتواء القلق، أحدهم أخبرنا أن مجرد وجود اسمه ضمن قائمة الفائزين في إحدى أهم جوائز التصوير في العالم، سيجعل صورته الفائزة حديث مجتمعات المصورين ووسائط الإعلام، وهذا بحد ذاته أمرٌ يبعث على القلق وعلى درجة جميلة جداً من الترقّب والتوتر الممتع.

جميع الفائزين صعدوا المسرح حينما سمعوا أسماءهم، وعرفوا ترتيب فوزهم، وشاهد الجميع أعمالهم الفائزة، عدا شخص واحد تجمّعت في وجدانه آلاف المشاعر دفعةً واحدة! ثم سمع اسمه وشاهد صورته تملأ الشاشة وتم إعلان فوزه بالجائزة الكبرى لهذه الدورة.. 120 ألف دولار إنه الإيطالي ((ماسيمو جورجيتا)) الذي أدهشت صورته الفائزة العالم بشكلٍ غير مسبوق! فأغلب سكان العالم لم يشاهدوا من قبل مشهداً واضحاً لقنديل البحر الغلالي ((Jellyfish Tunicate))، وفي داخله وعلى سطح جسمه عددٌ من الكائنات التي تعيش (فيه وعليه) حرفياً! نرى في الصورة داخل القنديل سمكة صندوقية، وبعض الديدان المفلطحة الصغيرة، وبعض يرقات سرعوف السكويلا وعلى سطح جسم القنديل الخارجي يعيش سلطعون صغير بنيّ اللون، و4 سرطانات على شكل يرقاتٍ شفّافة، وبعضٌ من الروبيان الشفّاف على شكل يرقات، ويرقتا جراد البحر بأحجامٍ مختلفة.

فلاش

الصورة الفائزة في ((التنوّع)) برهنةٌ مباشرة على أن مصادر الإدهاش لا تنضب!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي