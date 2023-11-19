صورة التقطت في دبي تحصد جائزة «مصور الطبيعة 2023» العالمية

فازت صورة لطائر الهدهد، التقطت عند بحيرات القدرة بدبي، بمسابقة ((مصور الطبيعة لعام 2023)) الدولية عن فئة الطيور، في حفل أقيم أخيراً خلال المهرجان السنوي الذي يحتفي بجمال تصوير الطبيعة ((نايتشر توكس فوتو)) في هولندا.

الصورة وعنوانها ((همسات الفجر)) حققت الفوز بجانب 24 صورة أخرى لحيوانات برية في الطبيعة، وعرضت في معرض صور مخصص للحفل المقام، على أن ينتقل المعرض لاحقاً عبر هولندا وبلجيكا وفرنسا، وفق ما ذكرت مجلة ((فوربس)) الأمريكية.

تم التقاط صورة الهدهد بعدسة المصور الهندي هيرميس فالياندييل في دبي، الذي تقاسم الفوز مع مصورين آخرين عن فئة الطيور.

وتمثل صورته الظلية هدهداً رشيقاً عند شروق الشمس في دبي يمارس روتينه اليومي في اصطياد الفرائس.

وقد أوضح المصور غايته من وراء التقاط الصورة قائلاً ((لاحظت أن الهدهد في كل مرة يصطاد فيها فريسة، يطير في الاتجاه نفسه إلى شجرة مجاورة، فخطرت ببالي فكرة تصوير الطائر على خلفيتين فاتحة وداكنة، على سبيل تمثيل الجانبين المضاء والمظلم للوجود)). وتتراوح قيمة جوائز ((مسابقة مصور الطبيعة)) التي تدعم مشاريع المحميات الطبيعية في العالم، بين 500 و3000 يورو كجوائز نقدية مع معدات تصوير للفائزين في الفئة.