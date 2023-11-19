«العين للكتاب» ينطلق في 9 مواقع ثقافية وتراثية

انطلقت أمس فعّاليات الدورة الـ 14 من مهرجان العين للكتاب 2023، تحت تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وبشعار ((العين أوسع لك من الدار)).

افتتح المهرجان مركز أبوظبي للغة العربية في استاد هزاع بن زايد ((العين سكوير))، وعدة مواقع ثقافية أخرى، ويسعى المهرجان إلى التأسيس لحالة ثقافية وإبداعية ملهمة، وليكون وجهة لأهم دور النشر وأبرز الكتاب والمؤلفين والزوار.

الزائر لمهرجان العين للكتاب، سيدرك تماماً أن المهرجان ملتقى ثقافي جاذب يجتمع فيه الأدباء والمبدعون من كل حدب وصوب للحوار الثقافي، إلى جانب طرح كل ما يتعلق بالشأن المعرفي والفني، لا سيما أن المهرجان يسعى أيضاً للاحتفاء بالكتاب والفنون، ومختلف جوانب الإبداع الأدبي والفني، من خلال فعالياته الغنية والمتنوعة، وأنشطته التفاعلية الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة.

يقدّم المهرجان، الذي يستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، للجمهور، أكثر من 400 فعّالية وبرنامج متخصّص في مجالات الثقافة والفنون والإبداع والأنشطة المختلفة، ويثري معارف جميع فئات المجتمع بأكثر من 60 ألف عنوان من الكتب التي يوفّرها 150 عارضاً، ضمن مشهد ثقافيّ تحتضنه 9 من أبرز مواقع مدينة العين الثقافية.

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((يفتح ((مهرجان العين للكتاب))، أبوابه هذا العام، لجميع أفراد المجتمع التوّاقين للاستفادة مما يطرحه من فعّاليات ثقافية وأدبية ومعرفية، يشارك فيها نخبة من أبرز الشخصيات والرموز الثقافية، انسجاماً مع استراتيجية المركز الرامية لغرس قيمة وجماليات اللغة العربية وآدابها في نفوس كافة الفئات.

ويُرسخ المهرجان بنسخته المتجدّدة حضوره، بمثابة جسر معرفي للتواصل بين جميع أفراد المجتمع، مُتيحاً لهم الفرصة للتعرّف إلى جماليات وخصوصية مدينة العين)).