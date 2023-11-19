وفد من المجلس الوطني الاتحادي يزور مهرجان الشيخ زايد

شهد مهرجان الشيخ زايد، السبت، زيارة خاصة قام بها وفد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، حيث تفقد معاليه والوفد عدداً من أجنحة المهرجان وأقسامه، كما التقى الوفد بعدد من مسؤولي الأجنحة والأقسام واستمعوا منهم إلى شرح وافٍ عن نشاط كل جناح وما يقدمه من نشاط.

وقام الوفد بزيارة لبعض أجنحة الجهات الحكومية ومجالس أبوظبي المشاركة في المهرجان، كما شملت الزيارة جولة في القرية التراثية، ومحمية النوادرإضافة إلى بعض أجنحة الدول المشاركة في المهرجان.

وعبر مسؤولو الأجنحة عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي تؤكد حرص كل مؤسسات الدولة على تأكيد دور ومكانة المهرجان. وأبدى معالي رئيس المجلس والأعضاء خلال الزيارة سعادتهم بالمهرجان وما يقدمه من خدمات للمجتمع الإماراتي بكل فئاته، كما أشادوا بالتنظيم والتطوير الذي يشهده المهرجان وما يتضمنه من أبعاد ثقافية وتراثية وترفيهية، مؤكدين على الدور الذي يلعبه المهرجان في التعريف بالتراث الإماراتي وتأكيد التواصل الحضاري للإمارات مع شعوب وثقافات العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد يتضمن العديد من الفعاليات الفريدة ومن أبرزها ((سباق جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة))، و((مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور))، ومهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وفئة 22 قدماً.

ويحظى عشّاق السيارات بمتابعة أحدث الإضافات على هياكل ومحركات السيارات القديمة في مسابقة ((كاستم شو)). ومن الفعاليات اليومية الممتعة في المهرجان حديقة أبراج الأضواء، وهي حديقة متكاملة تجمع بين الأضواء والزهور مع الفِرَق الاستعراضية التي ستقام فنونها في الحديقة. وسيكون لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي دورٌ عبر عروضها ومعزوفاتها العالمية والعربية والتراثية، ومنها ((العيالة والحربية)).