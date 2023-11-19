السينما الإماراتية.. نجاحات ومقومات وآفاق

نجحت السينما الإماراتية في أن تحجز مكانة مرموقة بين نظيراتها العربية، حيث عرضت العديد من الأفلام الإماراتية على مختلف المنصات وحققت نجاحات عدة.

ويرى متخصصون، أن السينما الإماراتية تحتاج إلى الدفع بمبادرات من جميع الجهات المجتمعية، لتعضيد جهود المؤسسات الرسمية المعنية، بحيث تجعلها تتخطى جميع التحديات وترسخ حضورها.

فنون بصرية

المخرج والمنتج السينمائي هاني الشيباني، أكد أن دولة الإمارات لا تألو جهداً في دعم السينمائيين، كما حال المبدعين جميعاً، ولكن لا بد من تضافر جميع الجهات المجتمعية في هذا المجال، واشتراك جميع المعنيين في الخصوص، بمبادرات الدعم، إضافة إلى اشتغال المتخصصين على أعمالهم بحرفية عالية، لتكون جاذبة متميزة. وأكد أنه خلال السنوات الماضية سعى لترسيخ حضور وتواجد أفلام محلية على الساحة، قائلاً: غامرت في 2004 في ظل نقص الإمكانيات وقدمت فيلماً طويلاً، وبغض النظر عن مدى نجاحه أو فشله كان هناك إحساس بالمسؤولية لتقديمه بأفضل صورة. وأشار الشيباني إلى ضرورة تواجد الأفلام الإماراتية في دور العرض السينمائية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن ضعف بعض الأفلام يعود إلى سبب استسهال البعض في كتابة النصوص وقلة الإنتاج نظراً لمحدودية السوق، واتجاه الكثير لتقليل التكاليف مما أثر على الجودة وعلى ترحيب الجمهور بالأفلام المحلية. وأضاف: نحتاج إلى دعم مادي أكثر للأفلام المحلية، واستخدام التقنيات المتطورة وبذل جهد أكبر في المجال، وعلينا كصناع أفلام أن نراجع أنفسنا ونعيد تقييم الأمور وأن نقدم جودة أفضل على مستوى الكتابة والصورة والأداء التمثيلي لنسترجع ثقة الجمهور.

مبادرات نوعية

وقال المخرج السينمائي عبدالرحمن المدني الحاصل على دبلوم صناعة الأفلام من أكاديمية نيويورك للأفلام بأبوظبي لـ ((البيان)): نمو صناعة الأفلام المحلية المستقلة يحتاج إلى مبادرة جهات كثيرة لتكثيف الدعم، بموازاة إطلاق مبادرات نوعية، ترفد جهود المؤسسات الرسمية، فتعزز من مكانة السينما المحلية بشكل عام، ذلك كما حال الاهتمام النوعي بأنواع الفنون الأخرى في الدولة. ومن الضروري توفير المنصات والدعم للمواهب الموجودة للحفاظ على الصناعة وتطويرها. وأضاف: نحتاج إلى تقديم دعم أكبر للمواهب المحلية وتشجيع الأجيال على الخوض في هذا المجال.

ثقافة محلية

وأكد السيناريست والمخرج السينمائي أحمد العرشي والحاصل على بكالوريوس إنتاج سينمائي وماجستير بالكتابة الإبداعية، أن تواجد الأفلام المحلية والخليجية في دور السينما ضرورة ملحة للجمهور الخليجي وصناع الأفلام الخليجيين لأنه يثبت حضور السينما الخليجية في الساحة. وتابع: على صناع الأفلام تقديم فيلم بقصة وأداء وإنتاج يتوافق مع عقلية المشاهد العربي والخليجي وحتى الأجنبي الذي يريد أن يكتشف الثقافة المحلية والفكر والقصص الإبداعية الخليجية من خلال الأفلام.