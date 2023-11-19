«أيام الشندغة» تروي جماليات التراث البحري وحكاياته

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) تنظيم مهرجان ((أيام الشندغة)) الهادف إلى تعزيز حضور التراث البحري المحلي بين أفراد المجتمع، والتعريف بتفاصيله وجمالياته وتأثيره على الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة مع البحر، وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به، ما يسهم في إبراز إرث دبي البحري المستدام.

ويقدّم المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل، برنامجاً غنياً بالتجارب الثقافية والعروض الفنية والتراثية التي تعيد تمثيل وتجسيد شكل الحياة التقليدية في دبي، وتُعمق علاقة الجمهور بالتراث، وتزيد معرفته بتفاصيل حي الشندغة التاريخي وإمكاناته، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى صون التراث والمحافظة عليه وتعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي.

مصدر إلهام

ولفت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة في ((دبي للثقافة))، إلى حرص الهيئة على إحياء العادات والتقاليد والممارسات التراثية القديمة وحفظها لضمان ديمومتها، تناغماً مع نهج الدولة في صون التراث والاحتفاء به بوصفه مصدر إلهام للأجيال القادمة، وقال: ((يؤدي التراث دوراً مهماً في تنمية المجتمع وحفظ الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس الأجيال الناشئة، كما يشكل مرجعاً فكرياً وثقافياً، بفضل ما يتضمنه من تفاصيل وحكايات مرتبطة بالذاكرة الشعبية))، مؤكداً أهمية مهرجان ((أيام الشندغة)) في توطيد علاقة المجتمع بالتراث المحلي.

وأضاف العبيدلي: ((يشكل البحر إحدى ركائز التراث المحلي الرئيسية، حيث يكشف عن عمق العلاقة التي تربط دبي وسكانها بالبحر، وهو ما يتجلى في مجموعة الفعاليات التي يستعرض المهرجان من خلالها أنماط الحياة التقليدية القديمة وأشكالها والتعريف بالمهن والحرف اليدوية، وتقديمها للجمهور بصورة عصرية نابضة بالحياة تعكس أصالتها وعراقة تاريخ الإمارة)).

وطوال فترة تنظيم المهرجان الذي يرفع شعار ((لنحتفي معاً بتراثنا البحري))، سيكون الزوار على موعد مع تشكيلة من ورش العمل المتنوعة التي تتيح للزوار فرصة ممارسة الحرف التقليدية من خلال التعرف إلى طرق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والحبال، وصنع القرقور وشباك الصيد وعملية فلق المحار، وممارسة مهنة قرض البراقع، واكتشاف أسرار صنع الدخون والحناء.

أجندة

وتشمل أجندة المهرجان أيضاً ورشة ((كتابة وأداء النهمة))، التي تفتح عيون الزوار على عناصر ووظائف النهمة البحرية، كما سيتمكنون من اختبار حياة الخور والتعرف إلى حياة الصياد وتفاصيل معداته البحرية، وإطلاق العنان لخيالهم في ورشة ((الإبحار والرسم))، بينما تهدف ورشة ((بناء القوارب)) إلى تعزيز التعاون وغرس روح العمل الجماعي بين المشاركين، في حين تتيح ورشة ((إصلاح القوارب)) للأطفال تجربة بناء قوارب تقليدية، بينما يتعرفون في ورشة ((رسم الأسماك)) إلى أنواع الأسماك المحلية التي تعيش في المنطقة.

وسيشهد الجمهور تشكيلة من العروض التفاعلية المستلهمة من الموسيقى الساحلية التقليدية، إلى جانب عروض فلكلورية، ويتابع في الوقت نفسه العرض المسرحي التفاعلي ((قصص من البحر))، الذي يعيد فيه مجموعة من طلبة المدارس سرد قصص الساحل بلمسة عصرية.

فرصة

وستتاح لزوار المهرجان فرصة التعرف إلى مجموعة الألعاب التقليدية الإماراتية، ومن بينها لعبة ((الجحيف))، و((الكرابي))، و((الدسيس))، التي تعتبر من أشهر الألعاب الشعبية في الدولة.