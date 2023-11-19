الشارقة يعبر الجيش العراقي في «آسيوية اليد»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الشارقة على فريق الجيش العراقي 35 ـ 16 بصالة نادي القادسية بالكويت في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد مقترباً من بلوغ نصف نهائي البطولة وحصل البحريني علي عيد محترف الشارقة ((التايغر)) على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
ويواجه الشارقة فريق ساي الهندي اليوم. وكان الشارقة افتتح مبارياته بالفوز على القادسية الكويتي 30 ـ 28.
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