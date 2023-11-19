الشارقة يعبر الجيش العراقي في «آسيوية اليد»

فاز الشارقة على فريق الجيش العراقي 35 ـ 16 بصالة نادي القادسية بالكويت في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد مقترباً من بلوغ نصف نهائي البطولة وحصل البحريني علي عيد محترف الشارقة ((التايغر)) على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

ويواجه الشارقة فريق ساي الهندي اليوم. وكان الشارقة افتتح مبارياته بالفوز على القادسية الكويتي 30 ـ 28.

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