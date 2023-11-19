شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري الطائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
خسر بني ياس أمام ضيفه شباب الأهلي 1 ـ 3، في الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، وانتهت أشواط المباراة لمصلحة ((فرسان دبي)) 25 ـ 20 و24 ـ 26 و25 ـ 22 و25 ـ 14، والذي انفرد بصدارة الجدول بانتصارين و6 نقاط، فيما تراجع بني ياس، إلى المركز الرابع بنقطة واحدة.
وحقق الوصل، فوزاً صعباً على ضيفه الجزيرة 3 ـ 2، وبنتائج أشواط 21 ـ 25 و25 ـ 22 و25 ـ 21 و17 ـ 25 و16 ـ 14، وخرج بنقطتين من المباراة، ليحتل المركز الثاني بانتصارين برصيد 4 نقاط.
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