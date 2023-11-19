شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري الطائرة

خسر بني ياس أمام ضيفه شباب الأهلي 1 ـ 3، في الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، وانتهت أشواط المباراة لمصلحة ((فرسان دبي)) 25 ـ 20 و24 ـ 26 و25 ـ 22 و25 ـ 14، والذي انفرد بصدارة الجدول بانتصارين و6 نقاط، فيما تراجع بني ياس، إلى المركز الرابع بنقطة واحدة.

وحقق الوصل، فوزاً صعباً على ضيفه الجزيرة 3 ـ 2، وبنتائج أشواط 21 ـ 25 و25 ـ 22 و25 ـ 21 و17 ـ 25 و16 ـ 14، وخرج بنقطتين من المباراة، ليحتل المركز الثاني بانتصارين برصيد 4 نقاط.

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