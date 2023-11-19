تتويج أبطال التجديف والدراجات المائية بدورة كلباء للألعاب الشاطئية

توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، الفائزين في التجديف الشاطئي في اليوم الثالث لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة، والتي شهدت تتويج 18 لاعباً في الفئات المختلفة للمسابقة، حضر التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية وعدد غفير من الجمهور والمشجعين، كما تم تتويج الفائزين في الدراجات المائية بحضور أحمد عيسى الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية وشملت اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف فئات اللعبة.

ختام

على جانب آخر، اختتمت منافسات الجوجيستو في الدورة بمشاركة 600 لاعب من مختلف الفئات العمرية تنافسوا في الأوزان المختلفة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعبيد العسم عضو مجلس الإدارة، وخالد الناخي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام رياضة الجوجيستو، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي.

تتويج

من جهتها، شاركت نوره الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد الفائزين من الجنسين في تتويج الفائزين في الريشة الطائرة لفئات زوجي شباب تحت 17 سنة وزوجي شابات تحت 17 سنة وزوجي رجال وزوجي سيدات وثلاثي مختلط.

منافسات

وفي منافسات كرة القدم، جرت 4 مباريات في اليوم الثالث للدورة بحضور محسن بن هاني البحراني رئيس مجلس إدارة نادي العامرات العماني، والذي تلقى درع الدورة من عبدالملك جاني، وشهدت المباريات 4 انتصارات بتأهل فريقي مصافي الوسط من المجموعة الأولى واتحاد كلباء حامل اللقب من المجموعة الثانية للدور نصف النهائي. أما في مسابقة كرة السلة 3×3 للرجال، فقد جرت عشر مباريات لفئتي الرجال والسيدات.

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