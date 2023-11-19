4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين تتوج شباب الفجيرة للفنون القتالية بـ «عربية الجودو»

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جاءت جولة اليوم الثاني من البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، متميزة في مبارياتها في مختلف أدوارها التمهيدية والنهائية، ونجح فريق شباب نادي الفجيرة للفنون القتالية، في حصد ذهب بطولة الشباب أبطال المستقبل، بحصوله على 4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين وضعته في المركز الأول بكل جدارة.

وفي ختام الجولة الثانية، شارك العديد من الحضور في التتويج، في مقدمهم السادة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، مدير البطولة، ومن أعضاء الاتحاد أحمد البلوشي، عيسى بن هويدن وعلى اليماحي، ومن اللجنة المنظمة نادر أبو شاويش نائب رئيس اللجنة، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، مستضيف البطولة، وعدد من ممثلي الاتحاد العربي للجودو، وممثلي الأندية المشاركة والضيوف.

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