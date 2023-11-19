1000 مشارك في تحدي التجديف على الألواح في حتا

انطلق أمس ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) الذي ترقبه الكثيرون خلال ((تحدي دبي للياقة))، في سد حتا الخلاب. وحقق هذا الحدث الفريد من نوعه، والذي انضم لأول مرة لقائمة فعاليات ((تحدي دبي للياقة))، نجاحاً باهراً، حيث تم حجز جميع المواقع بسرعة، وكان هناك إقبال مثير للإعجاب لما يقارب 1000 مشارك من جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها. وكان ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمثابة فرصة رائعة للمشاركين لتحقيق أهدافهم 30X30، ولكن هذه المرة على المياه المتلألئة وعلى خلفية المناظر الجبلية الخلابة في حتا.

كما شمل التحدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الملفتة، بما في ذلك الحصص التدريبية، والتحدي الجماعي، وجلسة اليوغا الهادئة عند مغيب الشمس، وقد ساهمت الطبيعة المذهلة للموقع الذي أقيم فيه هذا الحدث الرياضي الضخم للمشاركين من جميع الأعمار ومستويات المهارة الاستمتاع بمغامرة لا تنسى مع هذه الرياضة المائية المنعشة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((الحدث الذي انطلقت فعالياته في حتا خلال عطلة نهاية الأسبوع فرصة مذهلة في الهواء الطلق لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن المغامرة، حيث تجسد حقاً روح مبادرة تحدي دبي للياقة، وأدعو الجميع إلى اكتشاف التجارب النابضة بالحياة التي تتميز بها حتا وتجربة الإمكانيات اللامحدودة التي تتوفر فيها لتحقيق أهدافكم 30x30 مع الاستمتاع بجمال المناطق المحيطة بها)).

بدوره، أكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: ((إن الحدث يأتي لتأكيد سعي دبي الدائم والتزامها الراسخ بتحسين تجارب اللياقة البدنية، ونحن سعداء بالمشاركة الواسعة من الهواة المتحمسين إلى الرياضيين المتمرسين في النسخة الافتتاحية من تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً، ونحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في منطقة حتا الرائعة، التي تتميز ببيئتها المتنوعة، وسنواصل جهودنا لتقديم دبي كمدينة شاملة تنبض حياة وتدعم ثقافة الصحة واللياقة البدنية، فإننا ندعو كل أفراد المجتمع إلى الحفاظ على هذا الزخم، لا سيما مع اقترابنا من الأسبوع الأخير من ((تحدي دبي للياقة))، الذي سيشهد مجموعة من الأنشطة والتحديات والمبادرات الشيقة)).

تنظيم

يذكر أن، تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وهو يحظى برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الرسميين: حتا وحتا كاياك، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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