«فرنسا» و«التشيك» ينتزعان صدارة بطولة أوروبا للقفز بالمظلات بدبي

انتزع منتخب فرنسا للرجال ومنتخب التشيك للسيدات، صدارة بطولة أوروبا للقفز بالمظلات ((دقة الهدف))، المقامة في دبي حالياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 150 متسابقاً من 28 فريقاً.

ورفع منتخب فرنسا للرجال رصيده إلى 25 سم في المركز الأول، وتلاه المنتخب الألماني الوطني في المركز الثاني برصيد 32 سم، وحل المنتخب الإيطالي ثالثاً برصيد 37 سم، ومنتخب التشيك العسكري رابعاً برصيد 38 سم، ومنتخب سكاي دايف السويسري خامساً برصيد 41 سم، وفي فئة السيدات صعد منتخب التشيك إلى الصدارة، وحل خلفه منتخب سويسرا، ثم سيدات النمسا وبلغاريا وفرنسا.

وعلى صعيد منافسات فردي الرجال، تصدر التشيكي راتاج جاكوب الترتيب العام بنهاية الجولة الخامسة برصيد 2 سم، وتساوى في المركز الثاني 4 قافزين، هم: السلوفيني جريلس أوراس، والألمانيان روبن جريشيمير ومواطنه ستيفن وينسر، والتشيكي بيتر شليدك برصيد 3 سم، وحل 6 قافزين في المركز السادس، هم: الثلاثي الفرنسي توماس وماثيو والكسندر، والإيطالي دانييل، والسويسري جورجيس والتشيكي أولفيش برصيد 4 سم، ثم الألماني الياس، والتشيكي راديم، والسويدي ماجنوس برصيد 5 سم.

حفل

من جهة أخرى، احتفى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالفرق المشاركة، وضيوف البطولة، والأجهزة الفنية والحكام، في حفل أنيق بفندق شاطئ العنوان بالجميرا، بحضور يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، وعصام سلايمي مدير عام فندق جولدن تيوليب بميديا سيتي، مقر إقامة الوفود المشاركة. وألقى يوسف الحمادي كلمة، مرحّباً فيها بالوفود، ونقل إليهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لإنجاح هذا الحدث، الذي يقام لأول مرة خارج أوروبا، متمنياً إقامة طيبة للمشاركين، وعودتهم إلى بلدانهم بأجمل الذكريات عن دولة الإمارات.

كما وجّه الحمادي الشكر إلى فندق شاطئ العنوان بالجميرا، مستضيف الحفل والفعاليات، وإلى فندق جولدن تيوليب بميديا سيتي، مستضيف الوفود المشاركة، على اهتمامهما الكبير، والعمل على إنجاح البطولة، كما وجّه الشكر إلى هيئة دبي للطيران المدني، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، وميديا لاند، وجي فورس، وكل من أسهم في دعم البطولة.

وأعرب المشاركون في كلمتهم التي ألقتها متسابقة تشيكية نيابة عنهم، عن سعادتهم بالأجواء الرائعة التي تقام فيها البطولة، موجهين الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، واللجنة المنظمة، على الحفاوة وكرم الضيافة والتعامل الحضاري مع الجميع، ومؤكدين تقديرهم للجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل إنجاح البطولة.

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