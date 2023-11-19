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هيرنان كريسبو يختبر 22 لاعباً في ودية الاتحاد

11/19/2023 7:22:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز العين على ضيفه الاتحاد أحد أندية الدرجة الثالثة 4 - 1 أول من أمس باستاد خليفة بن زايد، في مباراة ودية اختبر خلالها المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جاهزية 22 لاعباً في غياب اللاعبين الدوليين.

وسجل الأهداف الأربعة كل من جوسنا وماتياس بلاسيوس، ومحمد علي شاكر، وجوناتاس دا سانتوس. وأشاد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديفب بالمدرب كريسبو، مؤكداً أنه يتمتع بشخصية قيادية وفكر تدريبي رائع.

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