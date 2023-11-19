الفرنسي مالودا لـ« البيان »: الإمارات أرض الترحاب والمستقبل

أكد فلوران مالودا نجم منتخب فرنسا وتشلسي السابق، أن الإمارات أرض الترحاب وأنه سعيد بزيارتها من حين لآخر للالتقاء بأصدقائه الذين اختاروا العيش في دبي مثل باكاري سانيا واباهيما با ومايكل سلفستر، موضحاً أن زيارته هذه المرة تأتي في إطار المشاركة في دوري الأساطير الذي انطلقت أول مبارياته في دبي في استاد آل مكتوم أول من أمس.

وقال مالودا في تصريح لـ((البيان)): الإمارات أرض الترحاب والمستقبل، شعبها طيب، ولها تقاليد عريقة في الضيافة، ولذا نعشق زيارتها باستمرار، وهي نموذج رائد للتسامح وتمازج الجنسيات.

وأثنى النجم الفرنسي على فكرة دوري الأساطير لكرة القدم وقال إنها مبادرة رائعة لربط علاقات تواصل بين اللاعبين السابقين وجماهير كرة القدم، ولا سيما أن هناك أجيالاً جديدة من المشجعين لم يحصلوا على فرصة مشاهدة هؤلاء اللاعبين في أرض الملعب، معرباً عن انبهاره بالأجواء الجماهيرية التي شهدها استاد آل مكتوم، وأضاف: لحظة دخول الملعب ومشاهدة الأعداد الكبيرة من الجماهير كانت فارقة وعاطفية، شكراً لدبي على التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال.

وأوضح مالودا أنه يحرص دائماً على المشاركة في مباريات قدماء اللاعبين لأنها غامرة بالأحاسيس وتساعد على استعادة الذكريات الجميلة التي عاشها اللاعب ربع قرن ولقاء الأصدقاء.

ألوان

واعتزل مالودا (43 عاماً) اللعب في سنة 2018 بعدما حمل ألوان العديد من الأندية، فبدأ مشواره في الدوري الفرنسي مع غانغون (2000 - 2003) ثم ليون (2003 - 2007) ولعب لتشيلسي الإنجليزي (2007 - 2013)، وخاض آخر مبارياته معه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2012 والذي توج فيه على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، كما لعب لطرابزون سبور التركي ودلهي ديناموز الهندي ووادي دجلة المصري وأنهى مسيرته في نادي ديفيردانج في لوكسمبورغ.

فخر

وصرح مالودا أنه فخور بمسيرته الكروية التي امتدت نحو ربع قرن وحقق فيها العديد من الألقاب والجوائز الفردية، على الرغم من عدم تحقيق حلمه بالتتويج بكأس العالم حينما خسر نهائي مونديال 2006 أمام إيطاليا، مشيراً إلى أنه يشعر بالفخر أيضاً لانتمائه إلى جيل استثنائي في عالم كرة القدم وعاصر فترة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين يعدهما أفضل من أنجبت كرة القدم وقال عنهما إنهما من خارج كوكب الأرض، ومثمناً استمرارهما في اللعب على مستوى عالٍ على الرغم من تقدمهما في العمر، وأضاف: ميسي ورونالدو نموذج ملهم لكل الأجيال القادمة، وما أنجزاه في مسيرتهما سيظل خالداً حتى الأبد.

تتويج

وعن تتويج ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة ((فرانس فوتبول)) الفرنسية، المرة الثامنة في مسيرته الكروية، قال مالودا: حصول ميسي على الكرة الذهبية تاريخي ومستحق، وتتويج لمسيرته الحافلة في موسم رائع حقق فيه هدفه بالفوز بكأس العالم، ولا أحد يمكنه أن يشكك في جدارة ميسي بالجائزة، ونحن محظوظون ببقائه في الملاعب أطول فترة ممكنة وما زال، لأني لست متأكداً من إمكان حصولنا على لاعب مثله قريباً.

لقب

وفي شأن ابتعاد الأندية الفرنسية عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ أولمبيك مرسيليا في سنة 1993، قال مالودا: دوري أبطال أوروبا مسابقة مختلفة عن أي بطولة أخرى، والفوز بها ليس متاحاً لأي نادٍ، وبصراحة لا يوجد فريق فرنسي مؤهل للفوز بها في الوقت الحالي، والأندية الفرنسية (باستثناء باريس سان جيرمان) لا تستطيع منافسة نظيرتها الإسبانية والإنجليزية من الناحية المادية، ولكن الأمل يظل قائماً لأن فرنسا أرض المواهب ويمكن أن يأتي فريق قادر على تحقيق لقب أبطال أوروبا في المستقبل، مثلما استطعنا الفوز بكأس العالم.

مستقبل

وعن رأيه في مستقبل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومدى حاجته لخوض تجربة خارج فرنسا، قال مالودا: باريس جيرمان فريق يملك طموحات كبيرة، ومبابي على الرغم من صغر سنه فإنه زعيم وقائد منتخب فرنسا، ولكنه يحتاج إلى أن يظهر موهبته خارج فرنسا في المستقبل، إنه لاعب شاب ويملك القدرة على اختيار ما يناسبه.

وسبق أن أعلن مبابي بشكل واضح في بيان رسمي، رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع نهاية عقده في صيف 2024 ، وهو ما سيفتح له الباب حينئذ للانتقال مجاناً إلى نادٍ آخر.

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