«تاسعة الهواة».. العروبة متربع في الصدارة والقمة سلبية

تصدر الرقم 28 مشهد مباريات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تسجيل اللاعبين 28 هدفاً، وهو رقم البطاقات الصفراء نفسه التي أشهرها قضاة الملاعب للاعبين في مباريات الجولة في حين غابت البطاقات الحمراء.

ولا يزال العروبة متفوقاً على منافسيه ومتربعاً في صدارة دوري ((الهواة)) برصيد 25 نقطة ومتفوقاً بفارق 7 نقاط على أقرب منافسيه الظفرة الوصيف ((18 نقطة)) وحقق العروبة فوزه الثامن في الدوري، فلم يخسر في مشواره سوى نقطتين فقط بالتعادل أمام دبا الفجيرة وحصد العلامة الكاملة في 8 مباريات وكان فريق يونايتد آخر الخاسرين أمام المتصدر.

وانصبت نتائج الجولة في مصلحة المتصدر بعد تعادل دبا الفجيرة والظفرة سلباً في قمة الجولة، وخسارة دبا الحصن الثالث أمام مسافي في مفاجأة لم يتوقعها دبا الحصن نفسه، وجمهوره الذي كان يخطط للعودة بالنقاط الثلاث، وتجمد رصيد ((الحصن)) عند 15 نقطة ليستغل الجزيرة الحمراء الموقف ووصل إلى 15 نقطة بفوزه على الرمس 4 - 3.

وتراجع ((النواخذة)) للمركز الخامس برصيد 13 نقطة بتعادله مع الظفرة ليبتعد خطوة جديدة عن أندية المقدمة ويملك التعاون ((السادس)) بالرصيد نفسه، ثم يأتي العربي ومسافي في المركزين السابع والثامن برصيد 12 نقطة، ومن خلفهما فرق يونايتد والفجيرة والذيد برصيد 11 نقطة بالمراكز من التاسع للمركز الحادي عشر، ثم الحمرية وغلف يونايتد بعشر نقاط، وغلف اف سي برصيد 9 نقاط.

وفي آخر جدول الترتيب كل من مصفوت برصيد 6 نقاط، وسيتي بأربع نقاط وأخيراً الرمس في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

هدافون

ولا يزال مهاجم الظفرة بينيك افوب يتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف ويليه 5 لاعبين برصيد 5 أهداف وهم عكاشة حمزاوي ((الفجيرة))، وبراين فنيغلو ((الجزيرة الحمراء))، وديغو فارياس ((الظفرة))، ولوكاس سيلفا ((الرمس)).

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