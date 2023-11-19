كلباء يجرد الشارقة من لقب «ADIB» بالفوز عليه «رايح جاي»

فشل الشارقة حامل لقب مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)) في فك شيفرة نمور كلباء وخسر المرة الأولى ذهاباً وإياباً أمام كلباء، ليفقد فريق المدرب الروماني كوزمين أولى بطولاته الأربع التي حققها في الموسم الاستثنائي للفريق، وفشل الشارقة في رد قيمته أمام ((النمور)) ليخسر في سابقة تاريخية ربما تحدث أول مرة بين الفريقين في هذه المسابقة.

واستحق كلباء التأهل ليعلن رفاق المدرب الشاب فرهاد مجيدي، أنهم قادرون على الوصول للمباراة النهائية في المسابقة بل التتويج باللقب، ولكن الوجود في النهائي لا بد من أن يمر عبر تجاوز مباراتي دور الأربعة اللتين ينتظر فيهما كلباء الفائز من مباراة العين والنصر التي تقام في 12 ديسمبر المقبل، وسيمنح فوز كلباء لاعبي الفريق مزيداً من المعنويات قبل لقاء الفريق في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين أمام النصر في وقت يعكف فيه كوزمين الذي غاب عن المؤتمر الصحافي على معالجة الأخطاء قبيل لقاء البطائح يوم 23 الجاري وبعدها يتحول الفريق لمواجهة السد ضمن إياب دوري أبطال آسيا الإثنين المقبل في ملعب الشارقة.

حق مشروع

وقال محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء: كنا الطرف الأفضل في المباراة وتمكنا من تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً وأرجو أن يواصل الفريق بالأداء ذاته في مباراتي نصف النهائي، وأقولها كلباء عينه على التتويج بإحدى مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أو التتويج بالكأس الغالية وهو حق مشروع، ونحن بما يملكه الفريق من إمكانات قادرون على إسعاد جماهيره ونيل إحدى البطولتين. وأكد اليماحي، أن خسارة الشارقة لا تقلل من كونه فريقاً كبيراً سبق له التتويج بأربع بطولات في موسم واحد وهذا الإنجاز لم يحدث من قبل، مشيراً إلى أن كلباء استحق الفوز وكان الأفضل في مواجهة الذهاب التي فزنا فيها بنتيجة 3 - 2 وأيضاً في مباراة الإياب أمس والتي انتهت بانتصار النمور بنتيجة 2 - 1.

سيطرة

وقال المدرب فرهاد مجيدي المدير الفني لكلباء: لعبنا مباراة جيدة أمام حامل اللقب وأشكر اللاعبين على الأداء واستعددنا بشكل جيد ونعرف أن المباراة لن تكون سهلة، والشارقة من الفرق القوية ولكن كلباء تمكن من إحكام سيطرته على المباراة والفوز على حامل اللقب وضعنا في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسيؤثر إيجاباً في مباريات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين وإمامنا مباراة مهمة ضد النصر.

غياب كوزمين

وكان مدرب الشارقة كوزمين قد غاب عن المؤتمر الصحافي عقب الخسارة ولكن اللاعب خالد باوزير نجم الشارقة واجه الإعلام، مشيراً إلى أن كلباء استحق الصعود بعد الفوز ذهاباً وإياباً ونعتذر من جمهورنا على المستوى الذي ظهرنا عليه، في أغلب فترات المباراة، وأكد كلباء تفوقه على الشارقة ((حامل اللقب)) وعلينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء البطائح الدوري ومن بعده مواجهة السد في دوري أبطال آسيا.

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