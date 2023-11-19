«الأبيض» يتدرب باستاد البحرين اليوم

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في السادسة و45 دقيقة مساء اليوم ((بتوقيت الإمارات)) تدريبه الرئيسي على استاد البحرين الوطني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، في إطار استعداداته لمواجهة البحرين غداً ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، ويسبق التدريب المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، بينما يعقد الاجتماع الفني ظهر اليوم.

من ناحية أخرى، حرمت الإصابة لاعب الوسط طحنون الزعابي من السفر مع المنتخب إلى المنامة، وقرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق، لحاجته للعلاج والراحة، وأكدت الفحوصات إصابة اللاعب في العضلة الأمامية.

وكان المنتخب أدى، حصة تدريبية صباح أمس على الملعب الفرعي بنادي الوصل قبل السفر إلى المنامة.

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