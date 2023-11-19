منصور بن محمد: دبي جمعت أفضل 50 لاعب غولف عالمياً

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد بلقب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة ((دي بي ورلد))، الختامية للغولف لموسم ((السباق إلى دبي))، و((سلسلة رولكس)) لبطولات النخبة، والتي أقيمت تحت برعاية سموه في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي.

جاء ذلك في ختام البطولة، أمس، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب ((السباق إلى دبي)) لجولة ((دي بي ورل))، بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار.

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي كأس ((هاري فاردون))، بعد إنهائه الموسم في صدارة ترتيب ((السباق إلى دبي)) للمرة الخامسة في مسيرته، والثانية على التوالي، في أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022 و2023، كما سلم سموه اللاعب الإنجليزي مايك براون درع الفوز بلقب موسم جولة الغولف لأصحاب الهمم G4D، بعد تفوقه في منافسات البطولة الختامية، التي احتضنها نادي عقارات جميرا للغولف بالتزامن مع بطولة جولة ((دي بي ورلد)).

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على منصة ((إكس)): ((على مدى 4 أيام، جمعت دبي أفضل 50 لاعب غولف عالمياً في نادي عقارات جميرا للغولف وسط حضور جماهيري تجاوز 70 ألف متابع، وسعدت بحضور الحفل الختامي للنسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة ((دي بي ورلد)).. نبارك لنيكولاي هوجارد لقب النسخة الخامسة عشر للبطولة، ونبارك لروري ماكلروي فوزه بكأس ((هاري فاردون)) مع تصدره لترتيب ((السباق إلى دبي))، ونبارك لمايك براون فوزه بجولة الغولف لأصحاب الهمم G4D)).

حضر مراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لدي بي ورلد، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية.

جاء فوز نيكولاي هوجارد بعد منافسات قوية امتدت حتى الحفرة 72 والأخيرة في الجولة الرابعة، والتي حقق خلالها 8 ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الأول، برصيد 21 ضربة تحت المعدل بالمجموع.

وحصل هوجارد على جائزة تبلغ 3 ملايين دولار، كما تم توزيع جوائز مالية إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي للموسم للسباق إلى دبي.

ويعتبر هذا اللقب هو الأول للاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد في البطولة، واللقب الثالث عموماً في مسيرته في جولة ((دي بي ورلد))، وكان حصل على لقبه الأول في الإمارات أيضاً عندما توج بلقب بطولة رأس الخيمة العام الماضي، وهو أول ألقابه في سلسلة بطولات النخبة ((سلسلة رولكس))، كما أنه أول لاعب دنماركي يتوج بلقب بطولة جولة ((دي بي ورلد)).

وسجلت النسخة الـ 15 من البطولة حضوراً جماهيرياً قياسياً، بلغ أكثر من 70 ألف متابعاً على مدار الجولات الأربع الرئيسية، منها الحضور كامل العدد للفئة العامة في الجولتين الحاسمتين.

نتائج

وفي أبرز النتائج الأخرى لبطولة جولة ((دي بي ورلد)) تشارك 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 19 ضربة تحت المعدل، وهم: الإنجليزيان تومي فليتوود، ومات والاس، والنرويجي فيكتور هوفلاند، فيما حل الإسباني حون رام حامل لقب النسخة الماضية بالمركز الخامس، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الثاني والعشرين، برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

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