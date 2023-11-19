صربيا تتأهل إلى نهائيات كأس اوروبا 2024 للمرة الأولى في تاريخها

بلغت صربيا نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في المانيا للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2 الاحد على في ليسكوفاتش ضمن منافسات المجموعة السابعة.

واحتلت صربيا المركز الثاني (14 نقطة) لترافق المجر متصدرة المجموعة والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل ان تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيغرو 3-1 الأحد ايضا، رافعة رصيدها الى 18 نقطة في حين بقي رصيد المنتخب الخاسر عند 11 نقطة.

وكانت صربيا فشلت في التأهل الى النسخ الاربع الاخيرة من البطولة القارية، وشاركت عامي 2000 و2004 بمسمى صربيا ومونتينيغرو قبل ان تنفصل عنها الاخيرة بعد ذلك.

وبهذا، ينضم المنتخب الصربي إلى كتيبة المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك ورومانيا وسويسرا وهولندا بالاضافة الى المانيا الدولة المضيفة.

وقال المدرب دراغان ستويكوفيتش "أظهر اللاعبون ذهنية عدم الاستسلام، الإيمان بأنفسهم. إنه يوم كبير للكرة الصربية. صربيا أخيراً في كأس أوروبا. أهنئ الشبان الذين قاتلوا حتى النهاية وآمنوا. نحن سعداء وراضون".

وافتتحت صربيا التسجيل عبر مدافع فيردر بريمن الالماني ميلوش فيليكوفيتش بكرة رأسية، مستفيدا من كرة مرتدة من العارضة سددها مهاجم الهلال السعودي الكسندر ميتروفيتش (17)، بيد ان بلغاريا ردت بهدفين في الشوط الثاني بواسطة جورجي روسيف (57) وكيريل دسبودوف (69) قبل ان يدرك سردان بابيتش التعادل لصربيا (81).

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