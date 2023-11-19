أطفال غزة: احتمالان لا ثالث لهما

في حديثه مع الكاتب والإعلامي الأمريكي الشهير فريد زكريا على شاشة cnn ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التقرير السنوي، الذي تصدره المنظمة الدولية حول كل صور التعدي على الأطفال في دول العالم أثناء النزاعات المسلحة، لم يحمل في أي عام خلال الأعوام الستة عشر، التي صدر خلالها سنوياً، عدداً من القتلى الأطفال في أي دولة في العالم مثل هذا الذي يشهده قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الستة، التي مضت منذ بدئها.

وأوضح غوتيريش أن العدد الأقصى، الذي شهدته بعض البلدان من الأطفال القتلى نتيجة الصراعات المسلحة، لم يتجاوز 600 طفل سنوياً، بينما كان عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين قتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية، عند إجرائه هذا الحديث التلفزيوني، قد وصل إلى نحو 5000 طفل في 6 أسابيع.

ويبدو مؤكداً أن مسلسل وقوع الضحايا من الأطفال متواصل وبكثافة مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على كل مناطق قطاع غزة، وخصوصاً التجمعات السكنية المدنية كبيرة الكثافة، ويبدو واضحاً إحصائياً مما ذكره الأمين العام أن عدد القتلى الأعلى من الأطفال سنوياً في أحد الصراعات المسلحة، وهو 600 طفل، وهو ما يحدث في غزة على يد القوات الإسرائيلية كل 5 أيام تقريباً، وذلك بخلاف المفقودين من الأطفال، والذين يقترب عددهم عند نفس اللحظة من ثلاثة آلاف طفل.

والمتيقن هو أن جزءاً كبيراً من الاهتمام الإعلامي، ومن بعده السياسي الرسمي والشعبي، بما يجري في غزة من مآس، كان مصدره المباشر والأقوى هو مشاهد وصور الأطفال ضحايا القصف الإسرائيلي الجوي والبري والبحري، عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والذين لفتت أعدادهم، وما يحل بهم من كوارث نظر أكبر وسائل الإعلام العالمية، بما فيها الأمريكية، بالرغم من الدعم الكامل، الذي أبدته إدارة الرئيس بايدن لإسرائيل منذ بدء هجماتها على القطاع، والحقيقة أن جزءاً مهماً من التغيير، الذي راح يطرأ على عديد من المواقف الرسمية للحكومات الغربية، خصوصاً الأوروبية، ونسبياً في الولايات المتحدة، والكثير من التحول في اتجاهات الرأي العام في هذه البلدان لرفض العدوان الإسرائيلي، وتأييد الحق الفلسطيني في الحياة وتقرير المصير، كان مصدره الرئيسي هو مشاهد الضحايا من الأطفال، ضمن المشهد المأساوي الأشمل، الذي يضم الضحايا المدنيين عموماً، وتدمير كل ما هو حياة في قطاع غزة.

وعلى مأساوية وقسوة ما يتعرض له أطفال غزة جراء القصف والعدوان، وخروج هذا ليس فقط عن القانون الدولي الإنساني، بل وعن الانتماء للإنسانية نفسها، فإن المأساة الحقيقية القادمة تكمن في بقية أطفال قطاع غزة، الذين سينجون من الحرب الغاشمة هذه، وهم يمثلون أكثر من 40 % من سكانه، وبعدد يقارب مليون طفل دون الثامنة عشرة، فكل هؤلاء ظلوا يعايشون ويعانون طوال الأيام الماضية وحتى انتهاء العدوان من الدمار الهائل، الذي لحق بكل مناطق القطاع، ومن فقدان الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب، ضمن عشرات الآلاف من الضحايا حتى الآن بالقتل أو بالإصابة، فضلاً عن الحصار الكامل، الذي أفقدهم أبسط وأدنى ضرورات الحياة.

إن هؤلاء الناجين من أطفال غزة خصوصاً وفلسطين عموماً هم أصحاب المستقبل عندما يكبرون ويصبحون وحدهم ليواجهوا هذه الأوضاع، وهذا المستقبل يحمل غالباً احتمالين لا ثالث لهما: إما أن تظل أوضاع القضية الفلسطينية كما هي بدون حل يعيد للفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن لهؤلاء الأطفال مستقبلاً تحفظ فيه كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والوطنية، وعندها سنجد أنفسنا أمام حلقة جديدة أخطر من الصراع الدموي، يخوضها جيل أكثر راديكالية مما عليه أجيال اليوم، وإما أن يتم وفوراً إيقاف إطلاق النار في غزة، تعقبه سريعاً عملية سياسية جادة وعاجلة، تهدف وتصل إلى حل الدولتين، الذي يبدو العالم كله تقريباً اليوم مجمعاً عليه، عدا إسرائيل، بحيث يكون للمستقبل لون آخر أكثر أملاً وإشراقاً، بما ينسي هؤلاء الأطفال الناجين الأهوال، التي يعيشونها، ومعهم قطاع غزة كله حتى اللحظة وفي كل لحظة.