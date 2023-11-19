فايز محمد العوفي.. أول سعودي وخليجي يبتعث لدراسة الإطفاء

يعود تشكيل فرق الإطفاء في العصر الحديث إلى ما بعد نشوب حريق لندن الكبير عام 1666م، حيث تم تشكيل فرق إطفاء من قبل شركات التأمين، صارت تعرف بألوية فوج إطفاء مدينة لندن. وفي سنة 1830 تم لأول مرة في أدنبرة بأسكتلندا وضع معايير حديثة لعمل دائرة الإطفاء واشتراطات محددة لمن يريد الالتحاق بها. وتم تأسيس أول إدارة للإطفاء في أمريكا في عام 1648م بمدينة نيوأمستردام، التي تعرف اليوم بمدينة نيويورك.

لاحقاً، ومع تعقد الحياة وتزايد الأنشطة الصناعية الحديثة وتضخم حجم المخاطر، تطورت تقنيات مكافحة الحرائق وتوسع مهام واختصاصات رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ، وصار انتشار رجال الإطفاء ووحداتهم أمراً شائعاً في جميع أنحاء العالم، سواء في البراري أو المناطق الحضرية، أو على ظهر السفن.

عربياً، وجدت في كتاب ((تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها)) لحسن عبدالوهاب ما يفيد بأن إطفاء الحرائق في مصر كان يتم بواسطة آلات تعمل بالبخار، تجرها جياد دربت أفضل تدريب كي تتحرك من أماكنها بمجرد سماعها جرس الإنذار، وتقف في الخارج استعداداً للتحرك إلى أماكن الحريق، وأن هذه الطريقة ظلت مستخدمة إلى أن استبدلت بالجياد سيارات للإطفاء سنة 1920.

ووجدت في الكتاب أيضاً فقرة تقول إن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة البريطانية في فبراير 1875 أن تنتدب إلى القاهرة اليوزباشي ((شو)) رئيس فرقة مطافئ لندن لاستشارته في الإجراءات التي تتخذ ضد الحريق، وتنظيم فرقة مطافئ القاهرة، على أن يقيم لهذا الغرض عدة أيام للإدلاء برأيه في هذا الشأن.

وشهدت عمليات مكافحة الحرائق في البلاد العربية تقدماً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، فتأسست في بلاد الشام مثلاً أول مصلحة إطفاء عام 1923 بمساعدة مجموعة من المتطوعين، ثم زودت بعدد من السيارات المجهزة.

أما على المستوى الخليجي، فإن السعودية تعد الأولى على هذا الصعيد، تليها البحرين، التي تأسست فيها أول فرقة إطفاء سنة 1936، وكانت تتبع إدارة البلدية، إلى أن تولت وزارة الداخلية مهام الإطفاء من خلال إنشاء قسم للإطفاء في عام 1977، وقد ألحق هذا القسم بإدارة الدفاع المدني سنة 1985. وبعد البحرين تأتي الكويت، التي تعود فكرة إنشاء فرقة للإطفاء فيها إلى عام 1946 أو نحوه بواسطة بلدية الكويت، حيث كانت مياه الإطفاء تنقل في صهاريج تجرها الخيول والحمير، ثم تطورت الأمور إلى الأشكال والتقنيات والتدريبات الحديثة للإطفاء بعد عام 1948 على يد شركة نفط الكويت في الأحمدي.

يعود تاريخ الإطفاء والمطافئ في السعودية إلى عام 1927 حينما صدر الأمر السامي بتاريخ 1/1/1346 للهجرة بإنشاء أول فرقة إطفاء في مكة المكرمة، وكانت مجرد وحدة ضمن جهاز البلدية. وفي عام 1947 انضمت فرقة إطفاء مكة إلى جهاز الأمن العام، كما تأسست فرقة إطفاء المدينة المنورة. وفي عام 1948 أُنشئت فرقة للإطفاء في كل من الرياض وجدة، وتم إنشاء رئاسة عموم فرق الإطفاء وربط بها كل فرق الإطفاء العاملة بالمملكة. وفي العام نفسه ألحقت رئاسة عموم فرق الإطفاء بمديرية الأمن العام، التي كان مقرها مكة المكرمة. وفي عام 1960 تم تعديل مسمى رئاسة عموم فرق الإطفاء إلى المديرية العامة للإطفاء، وجرى فصلها عن الأمن العام وربطت إدارياً بوزارة الداخلية. وفي عام 1962 صدر المرسوم الملكي رقم 17 بالموافقة على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمسببة للخطر، وكان من أحكام هذا النظام ضرورة حصول تلك المحلات على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل الشروع في العمل، وهو ما أوكل تنفيذه إلى المديرية العامة للإطفاء.

وخلال العام نفسه تأسست فرق جديدة للإطفاء في المناطق والمدن السعودية التالية: القصيم والطائف وحائل والجوف وجيزان وعرعر ونجران وعسير والأحساء، كما شهد العام ذاته انضمام السعودية إلى المنظمة العالمية للدفاع المدني. وفي عام 1965 صدر أمر ملكي بتعديل مسمى المديرية العامة للإطفاء إلى المديرية العامة للدفاع المدني، كي تتولى أعمالاً أخرى غير إطفاء الحرائق على النحو المعروف عالمياً، شاملة حماية السكان والأموال العامة والخاصة من أخطار الحريق والسيول والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين والمتضررين، وتأمين سلامتهم، وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم والحرب، وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء زمن الطوارئ، وتوعية المواطنين والمقيمين بأصول الأمن والسلامة.

وفي نهاية ديسمبر 2019 لم تعد مهام إطفاء الحرائق في السعودية مقتصرة على الرجال، ففي هذا التاريخ أعلنت شركة أرامكو السعودية عن انضمام أول سيدتين سعوديتين في البلاد (المهندستان جازية الدوسري وعبير الجبر) إلى قسم الوقاية من الحرائق التابع للشركة، بعد إتمامهما 8 أسابيع من التدريبات والاختبارات البدنية وأعمال الإنقاذ والهجوم والتدخل السريع، كما تأسست في جدة أول أكاديمية عربية للإطفاء والسلامة والأمن.

تلك كانت مقدمة للحديث عن رجل الإطفاء الأول سعودياً وخليجياً، الفريق أول ((فايز محمد العوفي))، الذي يعد أول مبتعث لدراسة الإطفاء في الخارج. ولد العوفي بالمدينة المنورة في العقد الثاني من القرن العشرين ابناً لعائلة تنحدر من قبيلة بني مسروح من قبيلة حرب المعروفة. وبحسب النسابين العرب يمتد نسب آل العوفي إلى حرب بن سعد، الذي تفرعت منه أربع عائلات من أولاده الأربعة، وهم: الفياض، والفاحش، والعامر، ومالك. وينتشر أبناء العوفي في المملكة العربية السعودية بمنطقة القصيم، وخصوصاً في مدينتي الرس وعنيزة، وقد اشتهروا بتجارتهم الواسعة التي تمتد لنحو مئتي عام، وقد قدم آل العوفي لوطنهم السعودي مجموعة من الشخصيات البارزة، فمنهم الأطباء والمهندسون والضباط أصحاب المكانة الرفيعة، وغيرهم.

بعد أن أنهى العوفي دراسته الابتدائية والمتوسطة التحق بمدرسة تحضير البعثات بمكة المكرمة، وهي مدرسة أنشأها الملك عبدالعزيز بعد ضم الحجاز إلى ملكه، وفتحت أبوابها رسمياً في 19 مارس 1937، وكان الغرض منها تدريس الطلبة المرحلة الثانوية وتأهيلهم للابتعاث إلى الخارج (مصر تحديداً) من أجل التخصص في الحقول العلمية والأدبية التي تحتاج إليها البلاد السعودية في بواكير نهضتها.

وفي عام 1946 ابتعث العوفي إلى مصر بعد تخرجه في مدرسة تحضير البعثات، للتخصص في حقل كان غريباً وقتها، بل كان نادراً، وهو ما يعكس حقيقة أن السعودية سبقت غيرها من الدول لجهة عملية ابتعاث مواطنيها إلى الخارج في مختلف التخصصات المعروفة والنادرة منذ نحو قرن من الزمان؛ إذ إن أولى البعثات التعليمية السعودية غادرت إلى مصر سنة 1927، وكانت تضم 14 طالباً، لتتخرج أول دفعة في عام 1935. في منتصف أربعينيات القرن العشرين، وفي وقت كانت فيها القاهرة متألقة بآدابها وفنونها وجامعاتها وحياتها العصرية، حل في رحابها الشاب فايز محمد العوفي لدراسة فن إطفاء الحرائق والتدرب على تقنياته.

وقتها نشرت صحيفة مصرية تدعى ((الغرائب)) في عدد من أعدادها الصادرة في عام 1946 خبراً تحت عنوان ((البعثة السعودية الأولى لدراسة فن المطافئ))، جاء فيه: ((أوفدت الحكومة السعودية إلى مصر أول بعثة لدراسة فن الحرائق وتشغيل وهندسة الآلات الحديثة الخاصة بذلك، قوامها شاب مهذب يتصف بالذكاء ودماثة الخلق، هو السيد فايز محمد العوفي، وقد قطع مرحلة كبيرة في دراسة وسائل مكافحة النيران ودراسة الآلات الخاصة بذلك. والمنتظر أن تنتهي دراسته في العام المقبل، فيعود إلى وطنه مزوداً بالخبرة التامة كي يتولى هناك الإشراف على المنشآت الخاصة بالمطافئ)).

وذيلت الصحيفة النص بصورة يظهر فيها العوفي وبجانبه من عرفته الصحيفة بـ((الأستاذ عبدالكريم محمود أفندي))، الموظف الفني المختص بفرقة المطافئ المصرية، وهو يقوم بتدريبه على إحدى الماكينات الحديثة. وبالفعل، عاد العوفي إلى وطنه، ليتم تعيينه في 24 نوفمبر 1946 رئيساً لفرقة مطافئ العاصمة المقدسة برتبة ملازم، وحينما انضمت الفرقة إلى جهاز الأمن العام سنة 1947 خدم العوفي تحت قيادة مهدي بك صالح المصلح، الذي يعد المؤسس الحقيقي للأمن العام السعودي، فاستفاد كثيراً من خبراته الأمنية والشرطية وأسلوبه المنضبط في العمل والإدارة. وفي 7 مايو 1951 صدر قرار بتعيين العوفي رئيساً عاماً للمطافئ بالمملكة، وقد شهد وعاصر خلال السنوات التالية لتعيينه في هذا المنصب كل التغييرات الإدارية والفنية التي حدثت في جهاز المطافئ، بل أسهم فيها بخبرته وعلمه، وظل كذلك إلى أن تم نقله في 29 يوليو 1967 إلى جهاز المباحث العامة، الذي كان قد أصبح وقتذاك جهازاً مستقلاً عن قطاع الأمن العام، ليكون مديراً عاماً له، فبدأ مرحلة جديدة من مشواره الوظيفي أتمم فيه ما بدأه أسلافه، وترك لخلفائه كياناً صلباً ذا كفاءة.

عاد العوفي في 16 يونيو سنة 1969 للإمساك بشؤون المطافئ بعد أن تحول الأخير إلى المديرية العامة للدفاع المدني، حيث صدر قرار بتعيينه في هذا التاريخ مديراً عاماً للدفاع المدني، فظل في هذه الوظيفة نحو ستة أعوام حتى 12 أبريل 1975 حينما تم تعيينه مديراً عاماً لجهاز الأمن العام برتبة فريق خلفاً للفريق أول محمد الطيب التونسي، الذي شغل المنصب منذ عام 1966.

هنا أيضاً أبلى العوفي بلاءً حسناً، فحفر اسمه في سجل من توالوا على رئاسة هذا الجهاز، كما ترك للذين أتوا من بعده إرثاً طيباً.

أمضى الرجل خمسة أعوام وبضعة أشهر على رأس جهاز الأمن العام، ثم أحيل إلى التقاعد سنة 1980 بأمر من الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، لكن تقديراً لجهوده وكفاءته وولائه، ولأنه كان محبوباً لدى ولاة الأمر تم تعيينه مستشاراً بوزارة الداخلية في 2 يناير 1980، فظل كذلك إلى أن انتقل إلى جوار ربه بمدينة جدة في 31 مايو 2000. وحينما زار وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز منزل العوفي في الأول من يونيو 2000 لتقديم واجب العزاء بوفاته إلى أولاده نبيل وأحمد وجمال وعصام، وإلى أخويه العقيد عبيد العوفي، والعقيد سعد العوفي، عبّر أمامهم عن عميق حزنه لوفاة الفقيد، وأشار إلى أنه كان مثالاً للمواطن الصالح المحب لدينه ومليكه ووطنه.

والعوفي، الذي ترقي في السلك العسكري من رتبة ملازم فرائد فلواء ففريق ففريق أول، نال عدة أنوطة وأوسمة ووشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وكان أصغر ضابط من حيث الرتبة حينما نال الوشاح.