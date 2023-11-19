تعددية الوزيرة!

يقال إن مقال رأي نشرته وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قد تسبب في إقالتها من منصبها على يد رئيس الوزراء البريطاني ذي الأصول الهندية ريشي سوناك منتصف الشهر الجاري، على خلفية تفاقم الأوضاع في غزة وانعكاساتها على الداخل البريطاني، والتي كانت إقالة الوزيرة إحدى ارتداداتها.

في الحقيقة لطالما كان لدى سويلا تحفظات حادة تتعلق بالأجانب والمهاجرين المتسللين عبر القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا، حيث ترى فيهم تهديداً لقيم المجتمع البريطاني، وذلك لعجزهم عن أن يصبحوا جزءاً من هذا المجتمع، وهنا فإن المقال الذي وجهت فيه سويلا اتهاماتها للشرطة البريطانية بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وبازدواجية المعايير، وذلك بسبب رفض الشرطة حظر التظاهرات كان جزءاً من موقف الوزيرة المتشدد.

وقبل نشرها ذلك المقال، كانت الوزيرة قد قالت أمام معهد ((أمريكان إنتربرايز))، في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن التعددية الثقافية في بريطانيا قد فشلت لأنها لم تفرض على الوافد الاندماج في المجتمع فظل يحتفظ بثقافته وأفكاره وقناعته ويتخذ مواقف مضادة لمصالح بريطانيا! فما هي التعددية الثقافية التي قصدتها الوزيرة السابقة؟

التعددية الثقافية هي عملية تعايش عدد مختلف من الثقافات مع بعضها البعض في المجتمع ذاته، بطريقة تجعل كلّ طرفٍ يحترم ثقافة الآخر ويقدّرها، وتجعل هذا الطرف يحظى بكامل حقوقه وفق انتمائه للمجتمع ووفق ما يكفله له الدستور! وعليه فهل فشلت دعاوى التعددية في بريطانيا في منح الوزيرة حقوقها مثلاً أو جعلها تتمتع بكافة حقوقها؟

الخلافات السياسية معقدة ومتشابكة، والسياسيون يخوضون عادة معاركهم على أرضية الأفكار والقضايا الاجتماعية، لكن بريطانيا واحدة من المجتمعات التي تتمتع بعراقة حقيقية فيما يخص التعددية والتعايش السلمي بين الثقافات، وحالة الوزيرة السابقة خير مثال، فهي تعبر شخصياً وعائلياً وبوضوح عن حالة متقدمة من التعددية الثقافية الناجحة جداً، فهي ابنة لوالد كيني وأم من موريشيوس، وكلاهما من أصول هندية، هاجرا إلى بريطانيا مطلع الستينيات، الوالد مسيحي والأم هندوسية، بينما اختارت الابنة التي ستصبح أول وزيرة داخلية بريطانية من أصل هندي أن تكون بوذية وتكمل دراساتها العليا في جامعة السربون بباريس، وتتزوج برجل أعمال يهودي!