تذكرت غانم غباش

في فترة من إحدى فترات الكرة الإماراتية، لم يكن هناك إعلام أو صحافة رياضية متخصصة، ولكن كان لدينا رجال على مستوى عالٍ من الثقافة الفكرية.. يومها جرت لأول مرة في تاريخ رياضتنا عملية الانتخابات عبر الجمعية العمومية، عندما تقدم المرحوم غانم غباش رئيس اتحاد الكرة، إلى راشد بن حميد وزير الشباب والرياضة، مع فترة قيام الدولة، اقتراحاً يتضمن حل المجلس الذي كان يترأسه، وإجراء انتخابات حرة، يشرف عليها الوزير، وكذلك تشكيل هيئة إدارية جديدة، وبالفعل، وافق الوزير، وعقد اجتماعاً عاجلاً، ضم عدداً من رؤساء الأندية والعناصر الشابة من ذوي الكفاءة والخبرة، ليتم خلاله انتخاب رئيس وأعضاء جدد، برغم أن المجلس في تلك الفترة كان عمره لا يتجاوز العشرة شهور، ولا يزال يملك الصلاحيات فترة تزيد على أكثر من عام، إلا أن إصرار غانم غباش، وهو رجل ثقافة ومجتمع، حسم الأمر، كما كان أهلاوياً، وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي في بداية تأسيسه، أتذكره اليوم، برغم رحيله، فذكراه تبقى راسخة في الأذهان، لم يكن مجرد كاتب وأديب، بل كان إنساناً متواضعاً للغاية، رياضياً، نتذكر هذه الشخصية التي لعبت دوراً متميزاً، عندما تولى منصباً كبيراً بنادي الشباب، في فترة الخمسينيات، مع مجموعة من زملائه، ونظراً للعلاقة القوية التي تربطه مع ناصر بن عبدالله لوتاه، جاءت فكرة دمج ناديي الشباب والوحدة عام 1970، بعد العودة من معسكر مصر، وبالفعل، كان الراحل، محل ثقة، وشخصية اجتمعت القلوب على محبتها وتقديرها، وهو ما أهّله بسهولة لتولي منصب رئيس اتحاد كرة القدم في الدولة، ليكون بذلك أول رئيس له نشاط حافل وطويل في الأندية الرياضية، وبين أوساط الشباب، وغداً، إذا الله أراد، نكتب عن أول زيارة لفريق كروي للبحرين، بمناسبة لقاء منتخبنا الوطني أمام شقيقه البحريني..! والله من وراء القصد

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