هدية تكشف برنامج تجسس على أجهزة كمبيوتر لوحي للأطفال

قررت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية ((وول مارت)) وقف بيع أحد أنواع الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني بعد اكتشاف وجود برنامج تجسس موجود في الجهاز مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر.

من ناحيتها، قالت شركتا أمازون للتجارة الإلكترونية وجوجل لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا، والتي تنتج نظام تشغيل الكمبيوتر اللوحي أندرويد إنهما تحققان في الأمر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على كمبيوتر لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو الماضي، ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات فقد شعرت بالقلق على الفور لأنها لم تسمع من قبل عن كمبيوتر لوحي باسم شركة ((دراجون تاتش)) تصنع كمبيوتر لوحياً.

ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة ((إلكترونيك فرونتاير فاوندشن)) للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الكمبيوتر اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه. وبالفعل اكتشف العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.

وكتبت هانكوك إن الكمبيوتر اللوحي ((دراجون تاتش كيدز باد واي 88 إكس)) يحتوي على برنامج قرصنة معروف للغاية ويعمل على نسخة نظام التشغيل أندرويد الصادرة منذ 5 سنوات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج أخرى تعتبر برامج قرصنة و((برنامج قد لا يكون مرغوباً فيه)) بسبب تاريخ نظام التشغيل الذي كان يسمح بتحميل أي برامج. كما يحتوي الجهاز على متجر تطبيقات متقادم مخصصة بشكل خاص للأطفال.

وقالت هانكوك إنها تواصلت مع شركة ((دراجون تاتش)) لإبلاغها بالأمر لكنها لم تتلق أي رد.

وقال أدم مونتجمري المتحدث باسم أمازون، إن الشركة ((تدرس هذه الادعاءات وستتخذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر))، حيث إن هذا الكمبيوتر متاح للبيع على موقع أمازون.

في المقابل، قالت سلسلة متاجر ((وول مارت)) إنها ستوقف بيع الجهاز على متجرها الإلكتروني حتى يتم حل المشكلة.