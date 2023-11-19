قرصنة حوثية على سفينة في البحر الأحمر

نفذت ميليشيا الحوثي في اليمن أمس عملية قرصنة على سفينة، قالت إنها إسرائيلية، في جنوب البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء يمني، واعتبرت إسرائيل واقعة اختطاف السفينة ((حادثاً خطيراً))، مؤكدة أن السفينة ليست إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، أمس: ((اختطاف سفينة الشحن على يد الحوثيين جنوبي البحر الأحمر هو عبارة عن حادث خطير للغاية على الصعيد الدولي)). وأشار إلى أن ((السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة)).

وقال إنه ((لا يوجد إسرائيليون على متن هذه السفينة وهي ليست إسرائيلية)). وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقول إن السفينة التي هاجمها الحوثيون .. ليس على متنها أي إسرائيليين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان على ((إكس))، إن ((السفينة مملوكة لشركة بريطانية، وتشغلها شركة يابانية))، مضيفاً أن طاقم السفينة المختطفة التي ترفع علم جزر الباهاما يضم 25 فرداً من جنسيات مختلفة، بينهم بلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون وأوكرانيون، ولا يوجد بينهم إسرائيليون.

ووصف مكتب نتنياهو الهجوم على السفينة بأنه ((قفزة إلى الأمام))، محذراً من أن الهجوم على السفينة ((يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية)). وذكر موقع ((سكاي نيوز عربية)) أن السفينة المحتجزة تدعى ((Galaxy Leader))، وهي متخصصة في نقل السيارات وتحمل علم جزر الباهاما.

وكشف أن السفينة تابعة لشركة ((Ray Shipping))، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر. وكشفت مصادر يمنية مطلعة أن طاقم السفينة التي كانت تحمل شحنة سيارات يخضع للاستجواب في موقع بمدينة الحديدة، وأن عملية الاعتراض تمت في المياه الدولية، ما يشكل خطراً جديداً على الملاحة الدولية في هذا الجزء المهم من البحر الأحمر الذي يخضع لسيطرة الحوثيين.

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