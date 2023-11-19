إجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

أجلي الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، كما أعلن مدير المستشفيات في القطاع، وقال مدير المستشفيات محمد زقوت إنه تم إجلاء الأطفال وعددهم 31 طفلاً، و((ثلاثة أطباء وممرضين)) تمهيداً لنلقهم إلى مصر.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نقل الأطفال تم بتنسيق من ((منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا))).

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت بعد زيارة للموقع، استمرت ساعة لتقييم الوضع من أن المستشفى ((منطقة موت))، ويجب إخلاؤه.

منطقة موت

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها رأست فريقاً مشتركاً من الأمم المتحدة، يضم خبراء في الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين، وموظفين أمنيين من مجموعة من الوكالات في مهمة قصيرة و((شديدة الخطورة)) إلى مستشفى الشفاء السبت.

وأشارت إلى أن فريق التقييم توجه إلى المستشفى بعدما أمر الجيش بإخلائه، ووصف المستشفى بأنه ((منطقة موت))، وأكد أن الوضع فيه ((يائس))، بحسب ما قالت المنظمة.

وقالت إنها تعمل مع شركائها على ((وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم))، مشيرة إلى أن هؤلاء هم 291 مريضاً، و25 عاملاً صحياً، وأكدت أن ((آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة))، مشيرة إلى أن ((الفريق رأى مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى، وقيل له إن أكثر من 80 شخصاً دفنوا هناك)).

وأكدت منظمة الصحة أن بعثات إضافية سترسل ((خلال الساعات الـ24 إلى الـ72 المقبلة بانتظار (الحصول) على ضمانات مرور آمن))، للمساعدة في نقل المرضى إلى مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي جنوبي غزة رغم أنهما ((يعملان أصلاً بما يفوق طاقتهما)).

وقالت منظمة ((أطباء بلا حدود))، عبر منصة إكس ((في 18 نوفمبر 2023 توفي أحد أقارب موظفينا، وأصيب آخر في هجوم على قافلة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود كانت تحاول إجلاء 137 شخصاً من موظفينا الفلسطينيين وعائلاتهم))، وأدانت ((بأشد العبارات هذا الهجوم المتعمد))، داعية إلى ((وقف النار فوراً)).

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