حرب شوارع في شمالي غزة

قال شهود إن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يخوضون معارك لمنع تقدم القوات الإسرائيلية في مناطق شمالي قطاع غزة، في حين قتلت ضربات جوية إسرائيلية عشرات المدنيين الفلسطينيين جنوبي القطاع.

وفي وقت بدا أن إسرائيل تستعد لتوسيع هجومها البري ليشمل جنوبي القطاع، قالت حركة ((حماس)) وشهود محليون، إن المقاتلين يواصلون مقاومة شرسة بأسلوب حرب العصابات في شمالي القطاع، بما في ذلك أجزاء من مدينة غزة، ومخيمي جباليا والشاطئ ومدينة بيت لاهيا.

وذكر شهود أن قتالاً عنيفاً دار بين قوات برية إسرائيلية، والفصائل الفلسطينية، في مخيم جباليا، الذي ما زال 75 % من سكانه لم يغادروه، وفقاً لإحصائية فلسطينية. ويقول الفلسطينيون إن الجنوب يتعرض أيضاً لقصف إسرائيلي متكرر، ما يفند الوعود الإسرائيلية بالسلامة.

ومن الممكن أن يجبر هجوم إسرائيلي في جنوبي القطاع، مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أصلاً من الاجتياح في الشمال، على الفرار مجدداً مع سكان خان يونس، وهي مدينة يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة.

قتلى وجرحى

وأكدت سلطات الصحة في غزة، ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية إلى 12300، بينهم 5000 طفل. وقال مسؤولون فلسطينيون إن 31 شخصاً لقوا حتفهم في ضربات جوية إسرائيلية على مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، بينهم ثلاثة صحافيين.

وقتل وجرح عشرات المدنيين الفلسطينيين، أمس، في غارات إسرائيلية على شمالي القطاع، حيث شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مربع سكني في منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، لا يزال غالبيتهم تحت الأنقاض.

وحسب المصادر، دمرت الغارات عدداً كبيراً من المنازل المتجاورة، فيما حاول عمال إنقاذ وسكان المنطقة، البحث عن ناجين تحت الأنقاض بوسائل بدائية.

وقبل ذلك، أعلنت مصادر طبية أن 15 فلسطينياً لقوا حتفهم، إثر قصف إسرائيلي على منزل سكني مأهول في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع. وبحسب المصادر، فإن طائرات حربية إسرائيلية، دمرت أربعة مساجد في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما تم الإعلان عن ستة قتلى في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي غزة. واندلعت اشتباكات في محيط حي الشيخ رضوان، ومناطق أخرى في جنوبي غزة. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها قتلوا ستة جنود من مسافة قريبة في قرية جحر الديك شرقي مدينة غزة، بعد أن نصبوا لهم كميناً بصاروخ مضاد للأفراد، واقتربوا منهم بأسلحة آلية.

لكن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل خمسة جنود، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب، وفق التعداد الإسرائيلي.

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