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جنوبي غزة.. نازحون بلا مأوى

11/19/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بينما تستعد إسرائيل لتوسيع حملتها العسكرية في غزة، يتساءل فلسطينيون، منهم محروس نصر الله البالغ من العمر 80 عاماً، عما إذا كان سيتبقى لهم أي مكان للاحتماء في هذا الجيب الصغير، حيث تحولت أحياء بكاملها إلى أنقاض.

كان نصر الله في الخامسة من عمره، عندما أُجبرت عائلته على الانتقال من مسقط رأسه في بئر السبع إلى غزة خلال النكبة، مع التهجير الجماعي للفلسطينيين، بعد تأسيس إسرائيل عام 1948.

ولا يزال نصر الله يحلم بالعودة إلى بيت الطفولة ذاك في صحراء النقب. وقال ((ودونا على النجب (النقب)... النجب تاخد ملايين البني ادمين ونضل عايشين، أما كل سنة وسنتين يعملولنا مشاكل وترحيل وضرب وموت... حياة يائسة)).

لكن التفكير في ملجأ جديد الآن في وسط إسرائيل، هو أمل بعيد المنال وميؤوس منه.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تسوية مساحات واسعة من شمالي غزة بالأرض، وتهجير نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الجنوب. وزاد تغير الطقس من بؤسهم بعد هطول الأمطار على الملاذات والخيام الواهية.

ويواصل السكان المصابون بصدمات نفسية الترحال منذ بداية الحرب، متنقلين بين المستشفيات أو من الشمال إلى الجنوب، وفي بعض الحالات عادوا مجدداً من حيث أتوا.

وربما يؤدي الهجوم الإسرائيلي المتوقع في الجنوب إلى إجبار مئات الآلاف من الذين فروا من مدينة غزة على النزوح مرة أخرى، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المؤلمة بالفعل.

ويتساءل كثيرون، ومنهم ليلى أبو نمر، التي انتقلت من مدينة غزة إلى الجنوب، كيف يمكن لعائلتها أن تنجو من الهجوم الإسرائيلي، الذي دخل الآن أسبوعه السابع.

وقالت ((لا يوجد خبز، وإذا حصلنا على رغيف نقسمه على الأطفال. يوجد خضراوات، أعطونا خضراوات، لكن لا يوجد سبيل لطهيها، لذا، لا يستطيع الأطفال أن يأكلوا)). وأضافت ((عندما ننام كل يوم، يستيقظ الأطفال مذعورين على دوي (الانفجارات). لا يوجد أمان على الإطلاق)). نورهان ساق الله غادرت مدينة غزة، وانتقلت إلى دير البلح، وتعيش حالياً مع أسرتها في خيمة.

تقول ((بيهددوا بأنهم يطلعوا كل اللي اتهجروا أساساً من غزة للجنوب، ومن ضمنهم كمان أهل الجنوب... في تهديد منهم انهم بدهم يفضوا المنطقة لدخول بري، فاحنا وين مصيرنا حيكون؟ وين المكان اللي حنقعد فيه؟)).

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