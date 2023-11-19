حرب غزة.. محادثات الهدنة تسابق الزمن

يزور وفد عربي وإسلامي الصين اليوم، لبحث حرب إسرائيل على غزة، فيما تسابق الاتصالات والوساطات الزمن للتوصل إلى هدنة إنسانية ترافقها عملية تبادل جزئية لمحتجزين.

ويضم الوفد وزير الخارجية الفلسطيني ونظراءه في السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في وقت سابق، إن الصين ستكون أول محطة ضمن جولة أوسع، في سياق تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض هذا الشهر.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في بيان أنه ((خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلاً معمّقاً وبحثاً مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، حماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل)).

في أعقاب اندلاع الحرب الشهر الماضي، دعا المسؤولون الصينيون، ومن بينهم وزير الخارجية وانغ يي، إلى وقف فوري لإطلاق النار و((تهدئة)) الوضع، علماً بأن الصين تاريخياً متعاطفة مع الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين.

وانتقدت الصين الدعم الأمريكي لإسرائيل ونددت باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات بشأن وقف الحرب.

مستقبل غزةوتأتي زيارة الوفد للصين بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يخضعا لإدارة فلسطينية واحدة ((متجددة)). ورداً على سؤال حول تصريح بايدن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي ليست قادرة على الاضطلاع بالمسؤولية عن غزة.

وتقود قطر وساطة تهدف إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين في غزة مقابل وقف موقت لإطلاق النار (خمسة أيام)، وقالت أمس إنها تقترب من إنجاز عملية تبادل، وإن الاتفاق يتوقف على قضايا عملية ((بسيطة)).

لكن بالتزامن، نفى البيت الأبيض تقريراً لصحيفة واشنطن بوست عن التوصل لاتفاق مبدئي. ورداً على تقرير ((واشنطن بوست))، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون: ((لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلاً إلى اتفاق)).

مجلس الأمن

في الدوحة، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: ((قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات... يجب تنفيذها)).

في الأثناء، حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس، من أن مواصلة إسرائيل الحرب على غزة قد يدفع إلى ((انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها)).

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