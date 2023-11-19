العواصف تربك الحياة في 3 دول

لقي شخصان حتفهما في بلغاريا، نهاية هذا الأسبوع، جراء عاصفة عنيفة ضربت كذلك رومانيا المجاورة، وأدت أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ساحل البحر الأسود، فيما أعلنت السلطات الكينية، أنّ عشرات آلاف الأشخاص تضرّروا بسبب الأمطار والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقالت الشرطة البلغارية في بيان، أمس، إن امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً، لقيت حتفها عندما سقطت عليها شجرة في مدينة فارنا (شرق) مساء السبت.

وفي وقت سابق في صوفيا، قُتل سائق يبلغ 65 عاماً، عندما سقطت شجرة على سيارته، وتم نقل زوجته إلى المستشفى في حالة خطرة. وضربت العاصفة نفسها رومانيا المجاورة، التي اضطرت إلى إغلاق موانئ البحر الأسود. وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية إنذاراً أحمر، وهو أعلى مستوى، في مدينتي كونستانتا وتولسيا.

في الأثناء، أعلنت السلطات الكينية، أمس، أنّ عشرات آلاف الأشخاص تضرّروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، ما أدّى أيضاً إلى تعطيل خدمات الشحن في ميناء مومباسا. وقال نائب الرئيس ريغاثي غاتشاغوا، في بيان، إنّ نحو 80 ألف أسرة كينية تأثّرت ((وهذا العدد يتزايد كلّ يوم)).

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